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Украинские войска обстреляли из "Града" Ясиноватую

Украинские войска обстреляли из "Града" Ясиноватую - РИА Новости, 19.04.2022

Украинские войска обстреляли из "Града" Ясиноватую

Украинские войска в 14.45 выпустили пять ракет из реактивной системы залпового огня "Град" по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой народной республике,... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T15:01

2022-04-19T15:01

2022-04-19T15:19

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

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ясиноватая

донецкая народная республика

владимир путин

сцкк

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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска в 14.45 выпустили пять ракет из реактивной системы залпового огня "Град" по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о трех обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск. Населенный пункт обстреливали из РСЗО БМ-21 "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

украина

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, ясиноватая, донецкая народная республика, владимир путин, сцкк