https://ria.ru/20220419/vystavka-1784164226.html

Фото проекта РИА Новости о геноциде в Донбассе покажут в Музее Победы

Фото проекта РИА Новости о геноциде в Донбассе покажут в Музее Победы - РИА Новости, 19.04.2022

Фото проекта РИА Новости о геноциде в Донбассе покажут в Музее Победы

в Музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T10:00

2022-04-19T10:00

2022-04-19T10:00

новости агентства

музей победы

риа новости

фотография

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Фотографии спецпроекта РИА Новости "Донбасс. Геноцид 2014 – 2022" стали частью масштабной выставки "Обыкновенный нацизм" в Музее Победы на Поклонной горе.Выставка рассказывает об истории возникновения и развития украинского варианта нацизма начиная с первой половины 20-го века и до наших дней. Значительная часть экспозиции посвящена событиям 2014 – 2022 года на территории Донбасса и при поддержке мультимедийного проекта "Донбасс. Геноцид. 2014-2022", раскрывает самые тяжелые аспекты геноцида мирного населения.Более 200экспонатов рассказывают о зверствах украинских националистов в годы Второй мировой войны, а также о массовых преступлениях и терроре современных неонацистов против жителей Украины в 2014-2022 годах. Материалы выставки покажут неразрывную связь Организации украинских националистов (ОУН), участвовавшей в уничтожении мирного населения в годы войны, с современными националистическими организациями Украины, возродившими идеологию нацистской Германии.Спецпроект РИА Новости "Донбасс. Геноцид 2014 – 2022" рассказывает о фактах целенаправленного уничтожения киевским режимом мирного населения Донецкой и Луганской областей. В рамках проекта ежедневно публикуются фото- и видеосвидетельства, показания очевидцев и справочно-аналитические материалы, не только демонстрирующие эпизоды преступлений, но и исследующие корни катастрофы, ее ключевых заказчиков и фигурантов.Проект исследует аспекты нацификации, милитаризации и геноцида мирного населения на территории Донбасса и дает ответ на вопрос, что на самом деле происходило в Донбассе в течение последних восьми лет. Проект стартовал в апреле на русском языке, в ближайшее время при поддержке редакций международного информационного агентства и радио Sputnik, появятся версии на английском, французском, немецком, арабском, китайском и других языках.В Музее Победы был также презентован журналистский и игровой проект РИА Новости "VR-расследование: преступления главных нацистов Рейха против человечества". Создание проекта было приурочено к 75-летию окончания главного судебного процесса ХХ века – Нюрнбергского трибунала.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 9 млн подписчиков.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, музей победы, риа новости, фотография