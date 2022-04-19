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Фото проекта РИА Новости о геноциде в Донбассе покажут в Музее Победы - РИА Новости, 19.04.2022
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Фото проекта РИА Новости о геноциде в Донбассе покажут в Музее Победы
Фото проекта РИА Новости о геноциде в Донбассе покажут в Музее Победы - РИА Новости, 19.04.2022
Фото проекта РИА Новости о геноциде в Донбассе покажут в Музее Победы
в Музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:00
2022-04-19T10:00
новости агентства
музей победы
риа новости
фотография
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Фотографии спецпроекта РИА Новости "Донбасс. Геноцид 2014 – 2022" стали частью масштабной выставки "Обыкновенный нацизм" в Музее Победы на Поклонной горе.Выставка рассказывает об истории возникновения и развития украинского варианта нацизма начиная с первой половины 20-го века и до наших дней. Значительная часть экспозиции посвящена событиям 2014 – 2022 года на территории Донбасса и при поддержке мультимедийного проекта "Донбасс. Геноцид. 2014-2022", раскрывает самые тяжелые аспекты геноцида мирного населения.Более 200экспонатов рассказывают о зверствах украинских националистов в годы Второй мировой войны, а также о массовых преступлениях и терроре современных неонацистов против жителей Украины в 2014-2022 годах. Материалы выставки покажут неразрывную связь Организации украинских националистов (ОУН), участвовавшей в уничтожении мирного населения в годы войны, с современными националистическими организациями Украины, возродившими идеологию нацистской Германии.Спецпроект РИА Новости "Донбасс. Геноцид 2014 – 2022" рассказывает о фактах целенаправленного уничтожения киевским режимом мирного населения Донецкой и Луганской областей. В рамках проекта ежедневно публикуются фото- и видеосвидетельства, показания очевидцев и справочно-аналитические материалы, не только демонстрирующие эпизоды преступлений, но и исследующие корни катастрофы, ее ключевых заказчиков и фигурантов.Проект исследует аспекты нацификации, милитаризации и геноцида мирного населения на территории Донбасса и дает ответ на вопрос, что на самом деле происходило в Донбассе в течение последних восьми лет. Проект стартовал в апреле на русском языке, в ближайшее время при поддержке редакций международного информационного агентства и радио Sputnik, появятся версии на английском, французском, немецком, арабском, китайском и других языках.В Музее Победы был также презентован журналистский и игровой проект РИА Новости "VR-расследование: преступления главных нацистов Рейха против человечества". Создание проекта было приурочено к 75-летию окончания главного судебного процесса ХХ века – Нюрнбергского трибунала.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 9 млн подписчиков.
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новости агентства, музей победы, риа новости, фотография
10:00 19.04.2022
 

Фото проекта РИА Новости о геноциде в Донбассе покажут в Музее Победы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЦентральный музей Великой Отечественной войны и обелиск на площади Победителей на Поклонной горе в Москве
Центральный музей Великой Отечественной войны и обелиск на площади Победителей на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Фотографии спецпроекта РИА Новости "Донбасс. Геноцид 2014 – 2022" стали частью масштабной выставки "Обыкновенный нацизм" в Музее Победы на Поклонной горе.
Выставка рассказывает об истории возникновения и развития украинского варианта нацизма начиная с первой половины 20-го века и до наших дней. Значительная часть экспозиции посвящена событиям 2014 – 2022 года на территории Донбасса и при поддержке мультимедийного проекта "Донбасс. Геноцид. 2014-2022", раскрывает самые тяжелые аспекты геноцида мирного населения.
При участии России сегодня запущен проект об интеграционных процессах РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 19:03
При участии "России сегодня" запущен проект об интеграционных процессах РФ
Более 200экспонатов рассказывают о зверствах украинских националистов в годы Второй мировой войны, а также о массовых преступлениях и терроре современных неонацистов против жителей Украины в 2014-2022 годах. Материалы выставки покажут неразрывную связь Организации украинских националистов (ОУН), участвовавшей в уничтожении мирного населения в годы войны, с современными националистическими организациями Украины, возродившими идеологию нацистской Германии.
Спецпроект РИА Новости "Донбасс. Геноцид 2014 – 2022" рассказывает о фактах целенаправленного уничтожения киевским режимом мирного населения Донецкой и Луганской областей. В рамках проекта ежедневно публикуются фото- и видеосвидетельства, показания очевидцев и справочно-аналитические материалы, не только демонстрирующие эпизоды преступлений, но и исследующие корни катастрофы, ее ключевых заказчиков и фигурантов.
РИА Новости запустило мультимедийный проект о геноциде населения ДНР и ЛНР
6 апреля, 15:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
РИА Новости запустило мультимедийный проект о геноциде населения ДНР и ЛНР
Проект исследует аспекты нацификации, милитаризации и геноцида мирного населения на территории Донбасса и дает ответ на вопрос, что на самом деле происходило в Донбассе в течение последних восьми лет. Проект стартовал в апреле на русском языке, в ближайшее время при поддержке редакций международного информационного агентства и радио Sputnik, появятся версии на английском, французском, немецком, арабском, китайском и других языках.
В Музее Победы был также презентован журналистский и игровой проект РИА Новости "VR-расследование: преступления главных нацистов Рейха против человечества". Создание проекта было приурочено к 75-летию окончания главного судебного процесса ХХ века – Нюрнбергского трибунала.
РИА Новости и музей Куликово поле начали работу над VR-квестом о Куликовской битве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 11:00
РИА Новости анонсировало создание VR-квеста о Куликовской битве
РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 9 млн подписчиков.
 
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