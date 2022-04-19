Фото проекта РИА Новости о геноциде в Донбассе покажут в Музее Победы
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЦентральный музей Великой Отечественной войны и обелиск на площади Победителей на Поклонной горе в Москве
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Фотографии спецпроекта РИА Новости "Донбасс. Геноцид 2014 – 2022" стали частью масштабной выставки "Обыкновенный нацизм" в Музее Победы на Поклонной горе.
Выставка рассказывает об истории возникновения и развития украинского варианта нацизма начиная с первой половины 20-го века и до наших дней. Значительная часть экспозиции посвящена событиям 2014 – 2022 года на территории Донбасса и при поддержке мультимедийного проекта "Донбасс. Геноцид. 2014-2022", раскрывает самые тяжелые аспекты геноцида мирного населения.
Более 200экспонатов рассказывают о зверствах украинских националистов в годы Второй мировой войны, а также о массовых преступлениях и терроре современных неонацистов против жителей Украины в 2014-2022 годах. Материалы выставки покажут неразрывную связь Организации украинских националистов (ОУН), участвовавшей в уничтожении мирного населения в годы войны, с современными националистическими организациями Украины, возродившими идеологию нацистской Германии.
Спецпроект РИА Новости "Донбасс. Геноцид 2014 – 2022" рассказывает о фактах целенаправленного уничтожения киевским режимом мирного населения Донецкой и Луганской областей. В рамках проекта ежедневно публикуются фото- и видеосвидетельства, показания очевидцев и справочно-аналитические материалы, не только демонстрирующие эпизоды преступлений, но и исследующие корни катастрофы, ее ключевых заказчиков и фигурантов.
Проект исследует аспекты нацификации, милитаризации и геноцида мирного населения на территории Донбасса и дает ответ на вопрос, что на самом деле происходило в Донбассе в течение последних восьми лет. Проект стартовал в апреле на русском языке, в ближайшее время при поддержке редакций международного информационного агентства и радио Sputnik, появятся версии на английском, французском, немецком, арабском, китайском и других языках.
В Музее Победы был также презентован журналистский и игровой проект РИА Новости "VR-расследование: преступления главных нацистов Рейха против человечества". Создание проекта было приурочено к 75-летию окончания главного судебного процесса ХХ века – Нюрнбергского трибунала.
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