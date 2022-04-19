https://ria.ru/20220419/vysota-1784370497.html

Стратегически важная высота в Донбассе перешла под контроль ЛНР

Стратегически важная высота в Донбассе перешла под контроль ЛНР - РИА Новости, 19.04.2022

Стратегически важная высота в Донбассе перешла под контроль ЛНР

Силы Народной милиции ЛНР заняли стратегически важную высоту на 29-м опорном пункте украинских силовиков в Донбассе, рассказал РИА Новости военнослужащий... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T19:40

2022-04-19T19:40

2022-04-19T20:10

обострение ситуации в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 19 апр — РИА Новости. Силы Народной милиции ЛНР заняли стратегически важную высоту на 29-м опорном пункте украинских силовиков в Донбассе, рассказал РИА Новости военнослужащий оборонного ведомства Евгений.Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявлял, что силы Луганской народной республики заняли 29-й опорный пункт украинских силовиков и будут переоборудовать его для организации наступления."Это была высота, которую нужно было взять, непосредственно преобладающая высота, с нее просматриваются все населенные пункты. Как на ладони — Донецкий (поселок в ЛНР. — Прим. ред.). Отсюда стреляли всем оружием, которое было. В основном это были гранатометы и "Грады" по Донецкому, Фрунзе, Голубовскому (населенные пункты в ЛНР. — Прим. ред.), куда доставали", — рассказал военнослужащий Народной милиции.Он уточнил, что силы ЛНР контролируют как стратегически важную высоту 29-го опорного пункта, так и близлежащий укрепрайон украинских войск, но, несмотря на это, пока артиллерия украинских силовиков с других позиций еще достает до указанных населенных пунктов.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220419/nato-1784369034.html

https://ria.ru/20220419/mariupol-1784337067.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, луганская народная республика, россия, донбасс, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, иван филипоненко