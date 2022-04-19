https://ria.ru/20220419/vysota-1784370497.html
Стратегически важная высота в Донбассе перешла под контроль ЛНР
Стратегически важная высота в Донбассе перешла под контроль ЛНР - РИА Новости, 19.04.2022
Стратегически важная высота в Донбассе перешла под контроль ЛНР
Силы Народной милиции ЛНР заняли стратегически важную высоту на 29-м опорном пункте украинских силовиков в Донбассе, рассказал РИА Новости военнослужащий... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T19:40
2022-04-19T19:40
2022-04-19T20:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
россия
донбасс
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 19 апр — РИА Новости. Силы Народной милиции ЛНР заняли стратегически важную высоту на 29-м опорном пункте украинских силовиков в Донбассе, рассказал РИА Новости военнослужащий оборонного ведомства Евгений.Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявлял, что силы Луганской народной республики заняли 29-й опорный пункт украинских силовиков и будут переоборудовать его для организации наступления."Это была высота, которую нужно было взять, непосредственно преобладающая высота, с нее просматриваются все населенные пункты. Как на ладони — Донецкий (поселок в ЛНР. — Прим. ред.). Отсюда стреляли всем оружием, которое было. В основном это были гранатометы и "Грады" по Донецкому, Фрунзе, Голубовскому (населенные пункты в ЛНР. — Прим. ред.), куда доставали", — рассказал военнослужащий Народной милиции.Он уточнил, что силы ЛНР контролируют как стратегически важную высоту 29-го опорного пункта, так и близлежащий укрепрайон украинских войск, но, несмотря на это, пока артиллерия украинских силовиков с других позиций еще достает до указанных населенных пунктов.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220419/nato-1784369034.html
https://ria.ru/20220419/mariupol-1784337067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, россия, донбасс, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, иван филипоненко
19:40 19.04.2022 (обновлено: 20:10 19.04.2022)
Стратегически важная высота в Донбассе перешла под контроль ЛНР
Милиция ЛНР: стратегически важная высота в Донбассе перешла под контроль республики
ЛУГАНСК, 19 апр — РИА Новости. Силы Народной милиции ЛНР заняли стратегически важную высоту на 29-м опорном пункте украинских силовиков в Донбассе, рассказал РИА Новости военнослужащий оборонного ведомства Евгений.
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко
заявлял, что силы Луганской народной республики заняли 29-й опорный пункт украинских силовиков и будут переоборудовать его для организации наступления.
"Это была высота, которую нужно было взять, непосредственно преобладающая высота, с нее просматриваются все населенные пункты. Как на ладони — Донецкий (поселок в ЛНР. — Прим. ред.). Отсюда стреляли всем оружием, которое было. В основном это были гранатометы и "Грады" по Донецкому, Фрунзе, Голубовскому (населенные пункты в ЛНР. — Прим. ред.), куда доставали", — рассказал военнослужащий Народной милиции.
Он уточнил, что силы ЛНР контролируют как стратегически важную высоту 29-го опорного пункта, так и близлежащий укрепрайон украинских войск, но, несмотря на это, пока артиллерия украинских силовиков с других позиций еще достает до указанных населенных пунктов.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины
. По словам президента Владимира Путина
, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.