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ЦБ смягчил правила продажи валютной выручки для несырьевых экспортеров - РИА Новости, 19.04.2022
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ЦБ смягчил правила продажи валютной выручки для несырьевых экспортеров
ЦБ смягчил правила продажи валютной выручки для несырьевых экспортеров - РИА Новости, 19.04.2022
ЦБ смягчил правила продажи валютной выручки для несырьевых экспортеров
Банк России смягчил правила обязательной продажи валютной выручки для компаний-экспортеров несырьевого неэнергетического сектора, увеличив срок продажи с 3 до... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T21:34
2022-04-19T21:34
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Банк России смягчил правила обязательной продажи валютной выручки для компаний-экспортеров несырьевого неэнергетического сектора, увеличив срок продажи с 3 до 60 дней, говорится в материалах регулятора.Таким образом, срок продажи валютной выручки увеличен с трех до 60 рабочих дней. Смягчение правил валютного контроля улучшит возможности компаний, занимающихся несырьевым неэнергическим экспортом, по управлению валютной ликвидностью, отмечает регулятор.Разрешение действует до 1 сентября 2022 года и при необходимости может быть продлено, добавил ЦБ.
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
21:34 19.04.2022
 
ЦБ смягчил правила продажи валютной выручки для несырьевых экспортеров

ЦБ увеличил срок продажи валютной выручки для несырьевых экспортеров до 60 дней

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Банк России смягчил правила обязательной продажи валютной выручки для компаний-экспортеров несырьевого неэнергетического сектора, увеличив срок продажи с 3 до 60 дней, говорится в материалах регулятора.
"Банк России разрешил компаниям-экспортерам несырьевого неэнергетического сектора осуществлять обязательную продажу иностранной валюты, зачисленной начиная с 19 апреля 2022 года на их счета в уполномоченных банках, в размере, установленном указом президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года № 79, не позднее 60 рабочих дней со дня ее зачисления на транзитные валютные счета в уполномоченных банках", - сказано в сообщении.
Таким образом, срок продажи валютной выручки увеличен с трех до 60 рабочих дней. Смягчение правил валютного контроля улучшит возможности компаний, занимающихся несырьевым неэнергическим экспортом, по управлению валютной ликвидностью, отмечает регулятор.
Разрешение действует до 1 сентября 2022 года и при необходимости может быть продлено, добавил ЦБ.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
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