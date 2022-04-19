https://ria.ru/20220419/vyruchka-1784383252.html

ЦБ смягчил правила продажи валютной выручки для несырьевых экспортеров

ЦБ смягчил правила продажи валютной выручки для несырьевых экспортеров - РИА Новости, 19.04.2022

ЦБ смягчил правила продажи валютной выручки для несырьевых экспортеров

Банк России смягчил правила обязательной продажи валютной выручки для компаний-экспортеров несырьевого неэнергетического сектора, увеличив срок продажи с 3 до... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T21:34

2022-04-19T21:34

2022-04-19T21:34

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Банк России смягчил правила обязательной продажи валютной выручки для компаний-экспортеров несырьевого неэнергетического сектора, увеличив срок продажи с 3 до 60 дней, говорится в материалах регулятора.Таким образом, срок продажи валютной выручки увеличен с трех до 60 рабочих дней. Смягчение правил валютного контроля улучшит возможности компаний, занимающихся несырьевым неэнергическим экспортом, по управлению валютной ликвидностью, отмечает регулятор.Разрешение действует до 1 сентября 2022 года и при необходимости может быть продлено, добавил ЦБ.

https://ria.ru/20220419/bank-1784330982.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, центральный банк рф (цб рф)