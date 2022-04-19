https://ria.ru/20220419/vyplaty-1784362803.html

Нижегородские участники Олимпиады получат допвыплаты по 250-500 тысяч руб

Нижегородские участники Олимпиады получат допвыплаты по 250-500 тысяч руб - РИА Новости, 19.04.2022

Нижегородские участники Олимпиады получат допвыплаты по 250-500 тысяч руб

Участники Олимпиады из Нижегородской области получат дополнительные выплаты от региона – по 500 тысяч рублей получат выступившие в индивидуальных видах спорта,... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T18:42

2022-04-19T18:42

2022-04-19T18:42

нижегородская область

олимпийские игры

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Участники Олимпиады из Нижегородской области получат дополнительные выплаты от региона – по 500 тысяч рублей получат выступившие в индивидуальных видах спорта, по 250 тысяч рублей - в командных, сообщила пресс-служба правительства региона.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во вторник встретился со спортсменами, участвовавшими в Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине."Как сообщил в ходе встречи глава региона, принято решение расширить меры поддержки нижегородских олимпийцев. Никитин рассказал, что участникам Олимпиады в индивидуальных видах спорта будет выплачено по 500 тысяч рублей, в командных видах спорта выплата составит 250 тысяч рублей. Тренерам участников будет выплачено по 250 тысяч рублей", - говорится в сообщении.В ходе встречи за высокие достижения по результатам спортивного сезона и за участие в зимней Олимпиаде были награждены благодарственными письмами правительства Нижегородской области и памятными подарками 13 спортсменов: Наталья Воронина, Дарья Качанова, Елизавета Голубева, Сергей Трофимов (конькобежный спорт), Артем Мальцев (лыжные гонки), Артем Галунин (лыжное двоеборье), Роман Трофимов (прыжки на лыжах с трамплина), а также пять игроков женского хоккейного клуба СКИФ – Ангелина Гончаренко, Елена Проворова, Виктория Кулишова, Оксана Братищева, Ландыш Фаляхова, Валерия Меркушева, их тренеры и руководители спортивных федераций.

https://ria.ru/20220419/it-otrasl-1784226282.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

олимпийские игры, спорт