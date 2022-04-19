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Нижегородские участники Олимпиады получат допвыплаты по 250-500 тысяч руб
Нижегородские участники Олимпиады получат допвыплаты по 250-500 тысяч руб - РИА Новости, 19.04.2022
Нижегородские участники Олимпиады получат допвыплаты по 250-500 тысяч руб
Участники Олимпиады из Нижегородской области получат дополнительные выплаты от региона – по 500 тысяч рублей получат выступившие в индивидуальных видах спорта,... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T18:42
2022-04-19T18:42
2022-04-19T18:42
нижегородская область
олимпийские игры
спорт
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Участники Олимпиады из Нижегородской области получат дополнительные выплаты от региона – по 500 тысяч рублей получат выступившие в индивидуальных видах спорта, по 250 тысяч рублей - в командных, сообщила пресс-служба правительства региона.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во вторник встретился со спортсменами, участвовавшими в Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине."Как сообщил в ходе встречи глава региона, принято решение расширить меры поддержки нижегородских олимпийцев. Никитин рассказал, что участникам Олимпиады в индивидуальных видах спорта будет выплачено по 500 тысяч рублей, в командных видах спорта выплата составит 250 тысяч рублей. Тренерам участников будет выплачено по 250 тысяч рублей", - говорится в сообщении.В ходе встречи за высокие достижения по результатам спортивного сезона и за участие в зимней Олимпиаде были награждены благодарственными письмами правительства Нижегородской области и памятными подарками 13 спортсменов: Наталья Воронина, Дарья Качанова, Елизавета Голубева, Сергей Трофимов (конькобежный спорт), Артем Мальцев (лыжные гонки), Артем Галунин (лыжное двоеборье), Роман Трофимов (прыжки на лыжах с трамплина), а также пять игроков женского хоккейного клуба СКИФ – Ангелина Гончаренко, Елена Проворова, Виктория Кулишова, Оксана Братищева, Ландыш Фаляхова, Валерия Меркушева, их тренеры и руководители спортивных федераций.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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олимпийские игры, спорт
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Участники Олимпиады из Нижегородской области получат дополнительные выплаты от региона – по 500 тысяч рублей получат выступившие в индивидуальных видах спорта, по 250 тысяч рублей - в командных, сообщила пресс-служба правительства региона.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
во вторник встретился со спортсменами, участвовавшими в Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине.
"Как сообщил в ходе встречи глава региона, принято решение расширить меры поддержки нижегородских олимпийцев. Никитин рассказал, что участникам Олимпиады в индивидуальных видах спорта будет выплачено по 500 тысяч рублей, в командных видах спорта выплата составит 250 тысяч рублей. Тренерам участников будет выплачено по 250 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В ходе встречи за высокие достижения по результатам спортивного сезона и за участие в зимней Олимпиаде были награждены благодарственными письмами правительства Нижегородской области и памятными подарками 13 спортсменов: Наталья Воронина, Дарья Качанова, Елизавета Голубева, Сергей Трофимов (конькобежный спорт), Артем Мальцев (лыжные гонки), Артем Галунин (лыжное двоеборье), Роман Трофимов (прыжки на лыжах с трамплина), а также пять игроков женского хоккейного клуба СКИФ – Ангелина Гончаренко, Елена Проворова, Виктория Кулишова, Оксана Братищева, Ландыш Фаляхова, Валерия Меркушева, их тренеры и руководители спортивных федераций.
"Олимпийские успехи нижегородцев – это лучшая мотивация для занятий спортом у подрастающего поколения и привлечения населения к здоровому образу жизни. Именно эти цели отражает федеральный проект "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". С учетом запрета выступлений российских спортсменов на международных соревнованиях в настоящее время важно сделать акцент на спортивной подготовке, на участии во внутренних российских соревнованиях и продолжить совершенствование спортивной материальной базы", - цитирует пресс-служба слова Никитина.