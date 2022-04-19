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Дутерте потребовал от развитых стран выплаты Филиппинам - РИА Новости, 19.04.2022
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Дутерте потребовал от развитых стран выплаты Филиппинам
Дутерте потребовал от развитых стран выплаты Филиппинам - РИА Новости, 19.04.2022
Дутерте потребовал от развитых стран выплаты Филиппинам
Развитые страны должны компенсировать развивающимся государствам ущерб, вызванный изменением климата, заявил президент Филиппин Родриго Дутерте. Его цитирует... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T00:50
2022-04-19T00:55
в мире
филиппины
родриго дутерте
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Развитые страны должны компенсировать развивающимся государствам ущерб, вызванный изменением климата, заявил президент Филиппин Родриго Дутерте. Его цитирует Филиппинское агентство новостей.Глава государства считает, что Филиппины, где происходят в среднем 20 тайфунов в год, испытывает "наибольший риск влияния климатического кризиса".Обвиняя развитые страны, он подчеркнул, что "у них больше заводов", а в некоторых индустриальных зонах такие предприятия "почти на каждом шагу"."К сожалению, они самые крупные источники эмиссии углерода в мире. &lt;...&gt; Богатые страны, не затронутые разрухой из-за загрязнений, должны платить нам за ущерб", — заключил глава государства.В следующем месяце после выборов на Филиппинах Дутерте уйдет с поста президента. Он выразил надежду, что его преемник будет более эффективно проводить политику в области климатических изменений.
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в мире, филиппины, родриго дутерте
00:50 19.04.2022 (обновлено: 00:55 19.04.2022)
 
Дутерте потребовал от развитых стран выплаты Филиппинам

Президент Филиппин Дутерте: развитые страны должны оплачивать ущерб от изменений климата

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Филиппины Родриго Дутерте
Президент Республики Филиппины Родриго Дутерте - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Республики Филиппины Родриго Дутерте. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Развитые страны должны компенсировать развивающимся государствам ущерб, вызванный изменением климата, заявил президент Филиппин Родриго Дутерте. Его цитирует Филиппинское агентство новостей.
Глава государства считает, что Филиппины, где происходят в среднем 20 тайфунов в год, испытывает "наибольший риск влияния климатического кризиса".

"Мы принимаем главный удар в результате загрязнений из других стран. Что касается ущерба, то мы также страдаем больше всех", — сказал Дутерте.

Обвиняя развитые страны, он подчеркнул, что "у них больше заводов", а в некоторых индустриальных зонах такие предприятия "почти на каждом шагу".
"К сожалению, они самые крупные источники эмиссии углерода в мире. <...> Богатые страны, не затронутые разрухой из-за загрязнений, должны платить нам за ущерб", — заключил глава государства.
В следующем месяце после выборов на Филиппинах Дутерте уйдет с поста президента. Он выразил надежду, что его преемник будет более эффективно проводить политику в области климатических изменений.
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