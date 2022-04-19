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Дутерте потребовал от развитых стран выплаты Филиппинам

Дутерте потребовал от развитых стран выплаты Филиппинам - РИА Новости, 19.04.2022

Дутерте потребовал от развитых стран выплаты Филиппинам

Развитые страны должны компенсировать развивающимся государствам ущерб, вызванный изменением климата, заявил президент Филиппин Родриго Дутерте. Его цитирует... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T00:50

2022-04-19T00:50

2022-04-19T00:55

в мире

филиппины

родриго дутерте

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Развитые страны должны компенсировать развивающимся государствам ущерб, вызванный изменением климата, заявил президент Филиппин Родриго Дутерте. Его цитирует Филиппинское агентство новостей.Глава государства считает, что Филиппины, где происходят в среднем 20 тайфунов в год, испытывает "наибольший риск влияния климатического кризиса".Обвиняя развитые страны, он подчеркнул, что "у них больше заводов", а в некоторых индустриальных зонах такие предприятия "почти на каждом шагу"."К сожалению, они самые крупные источники эмиссии углерода в мире. <...> Богатые страны, не затронутые разрухой из-за загрязнений, должны платить нам за ущерб", — заключил глава государства.В следующем месяце после выборов на Филиппинах Дутерте уйдет с поста президента. Он выразил надежду, что его преемник будет более эффективно проводить политику в области климатических изменений.

https://ria.ru/20210726/filippiny-1742935283.html

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в мире, филиппины, родриго дутерте