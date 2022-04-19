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В Госдуме предложили сделать День русского языка праздничным выходным - РИА Новости, 19.04.2022
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В Госдуме предложили сделать День русского языка праздничным выходным
В Госдуме предложили сделать День русского языка праздничным выходным - РИА Новости, 19.04.2022
В Госдуме предложили сделать День русского языка праздничным выходным
Фракция "Справедливая Россия – За правду" направила на отзыв в правительство РФ законопроект об учреждении в России Дня русского языка 6 июня праздничным... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:40
2022-04-19T13:40
общество
россия
госдума рф
сергей миронов
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия – За правду" направила на отзыв в правительство РФ законопроект об учреждении в России Дня русского языка 6 июня праздничным выходным, сообщил руководитель фракции Сергей Миронов."Сегодня фракция "Справедливая Россия – За правду" направила на отзыв в правительство законопроект, которым предлагается учредить в России новый государственный праздник. Новым нерабочим праздничным днём должен стать День русского языка. Отмечать его предлагаем 6 июня в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина", - сказал Миронов журналистам.Парламентарий отметил, что, несмотря на высокий международный статус русского языка, в некоторых странах, в том числе в Европе, его носители начинают подвергаться серьёзным гонениям, об этом свидетельствуют многочисленные данные, которые стали поступать из стран Евросоюза после начала специальной военной операции на Украине. "Можно даже сказать, что многие западные политики объявили "крестовый поход" на русский язык, и чтобы привлечь внимание к проблеме, повысить статус языка внутри страны и за рубежом мы предлагаем учредить в России новый государственный праздник с нерабочим днём", - добавил он.Также справедливороссы предлагают принять концепцию празднования Дня русского языка: русский язык как средство осознания и укрепления своего места в мировой культуре, как средство межнационального общения и как средство не только духовного и национально-культурного, но и социального, политического и экономического развития общества."Во многих странах дни национальных языков имеют статус государственных праздников. Так, например, в Финляндии День финского языка является общенациональным праздником. В этот день по всей стране в обязательном порядке поднимают государственные флаги, проходят праздничные мероприятия, посвященные финскому языку. Аналогичный праздник в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина нужно проводить в России, и я уверен, что многие российские граждане поддержат нашу инициативу", - подчеркнул Миронов.
https://ria.ru/20220419/prepodavanie-1784266621.html
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общество, россия, госдума рф, сергей миронов, партия "справедливая россия - за правду"
13:40 19.04.2022
 
В Госдуме предложили сделать День русского языка праздничным выходным

В Госдуме предложили сделать День русского языка 6 июня праздничным выходным

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия – За правду" направила на отзыв в правительство РФ законопроект об учреждении в России Дня русского языка 6 июня праздничным выходным, сообщил руководитель фракции Сергей Миронов.
"Сегодня фракция "Справедливая Россия – За правду" направила на отзыв в правительство законопроект, которым предлагается учредить в России новый государственный праздник. Новым нерабочим праздничным днём должен стать День русского языка. Отмечать его предлагаем 6 июня в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина", - сказал Миронов журналистам.
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Парламентарий отметил, что, несмотря на высокий международный статус русского языка, в некоторых странах, в том числе в Европе, его носители начинают подвергаться серьёзным гонениям, об этом свидетельствуют многочисленные данные, которые стали поступать из стран Евросоюза после начала специальной военной операции на Украине. "Можно даже сказать, что многие западные политики объявили "крестовый поход" на русский язык, и чтобы привлечь внимание к проблеме, повысить статус языка внутри страны и за рубежом мы предлагаем учредить в России новый государственный праздник с нерабочим днём", - добавил он.
Также справедливороссы предлагают принять концепцию празднования Дня русского языка: русский язык как средство осознания и укрепления своего места в мировой культуре, как средство межнационального общения и как средство не только духовного и национально-культурного, но и социального, политического и экономического развития общества.
"Во многих странах дни национальных языков имеют статус государственных праздников. Так, например, в Финляндии День финского языка является общенациональным праздником. В этот день по всей стране в обязательном порядке поднимают государственные флаги, проходят праздничные мероприятия, посвященные финскому языку. Аналогичный праздник в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина нужно проводить в России, и я уверен, что многие российские граждане поддержат нашу инициативу", - подчеркнул Миронов.
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