https://ria.ru/20220419/vybory-1784188998.html

Брюссель выбирает французам Макрона

Брюссель выбирает французам Макрона - РИА Новости, 19.04.2022

Брюссель выбирает французам Макрона

Новости эпохи всеобщего расчехления: Евросоюз и его руководство на французских выборах прямо выступили на стороне действующего президента. И не словами, а... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T08:00

2022-04-19T08:00

2022-04-19T08:03

авторы

франция

евросоюз

брюссель

эммануэль макрон

марин ле пен

выборы президента франции — 2022

санкции в отношении россии

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Новости эпохи всеобщего расчехления: Евросоюз и его руководство на французских выборах прямо выступили на стороне действующего президента. И не словами, а делами — в Брюсселе хоть и идут дискуссии (пусть и не так резво, как месяц назад, когда санкции вываливались на Россию, как фарш из мощной мясорубки), но решение по следующему — шестому по счету — пакету поставлено на паузу.Причина: Евросоюз и его руководство не хотят давать своим решением возможного преимущества лидеру партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.Поскольку перспективы политики, которая касается объединенной Европы, опустились ниже некуда, проще говоря, пробили то дно, в которое уже даже не стучат, эта новость не вызвала даже малейшего шевеления. Ни в обществе, жизнь которого будет не просто затронута, а обыкновеннейшим образом сломана. Ни в прессе, которая продолжает, ничего не стесняясь, формировать "республиканский фронт против ультраправой фашистки", пардон, против лидера партии, работающей в соответствии с действующей конституцией и подчиняющейся законам государства.Эта очевидная игра на стороне выгодного Евросоюзу кандидата на высший пост во Франции — единственной ядерной державы сообщества и единственной обладательницы авианосной группы, а также чрезвычайно продвинутых технологически истребителей "Рафаль" — при всей ее скандальности (представим на секунду, что было бы, если бы так повела себя Москва) в ситуации, когда коллективный Запад непрерывно занимается самострелом, прошла для общественного мнения и для общественной же дискуссии практически незамеченной.Да и то сообщили об этом на другом берегу Атлантики. Расторопная (в сравнении со своими европейскими коллегами) и обладающая иными, более внушительными, источниками информации, как бы к ней ни относиться, New York Times заявила об этом прямо.Заодно и укорив европейских политиков прямо в заголовке: дескать, они "неохотно готовятся к обсуждению этого самого шестого пакета ограничительных мер".Пока Елисейский дворец и все его присные по поводу эмбарго русских энергоносителей хранят гробовое молчание (Макрону как инвестиционному банкиру, специалисту по слияниям и поглощениям известно, насколько рынки могут возбудиться от малейшего намека, и как цены на нефть и газ могут попереть вверх, и, самое главное, как мгновенно это может произойти), говорят специалисты: "Эмбарго на импорт русского газа будет иметь очень далеко идущие последствия для европейской экономики, это станет ударом чудовищной силы по индустрии континента". Так сообщил человек, словам которого трудно не верить: Жан-Пьер Кламадье председательствует в наблюдательном совете корпорации Engie (бывшей Gaz de France), где у государства, читай, Макрона примерно треть голосующих акций.А независимые исследователи и эксперты, которые зарабатывают на хлеб с маслом, изучая влияние санкций на экономику тех стран, против кого они введены, сказанное месье Кламадье подтверждают.Оказывается, режим ограничительных мер практически не приводит к ожидаемым результатам. Есть небольшое число случаев, где кто-то и чего-то добился, но, поскольку названия государств и стран не приводятся, будем считать, что эту информацию можно вынести за скобки.А вот что вынести нельзя и на чем внимание все-таки стоит заострить.На протяжении последних пяти лет мы видим и слышим, как "нехорошая Россия" всеми правдами, а также неправдами пытается "повлиять на исход выборов"."Русский след" пытались вначале найти в Америке на выборах 2016 года, когда победил Трамп. И сколько денег налогоплательщиков ушло на расследования, чтобы все прокуроры остались, в общем, с длинным носом. Поскольку невозможно было найти того — даже учитывая мощь американской правовой системы — чего нет.Потом, полгода спустя, были выборы во Франции — и тут тоже был найден (согласно прессе) некий "русский след". Вот еще секундочку, еще мгновение, и практически смогли бы засечь, как коллективный Кремль, прикинувшись ветошью, тайно злоумышляет в пользу победы ненужного глобалистскому истеблишменту кандидата.И опять объявление о начале расследования, новые траты не своих, а казенных денег, и снова нулевой результат.Потом был референдум о независимости в Каталонии. И там все та же пресса умудрилась углядеть "русский след".И при этом сейчас и сегодня целый аппарат огромного Евросоюза признается (пусть и анонимно), что они специально откладывают дату введения нового круга ограничительных мер, чтобы "не подвергать риску шансы Эммануэля Макрона на переизбрание".Собственно, Макрону точно есть, чего бояться.А конкретно ему приходится бояться правды.Правды о ситуации в стране, касающейся, например, роста мелкой уличной преступности — одной из тем, беспокоящих французов, но которая практически ушла из повестки избирательной кампании.Правды о том, сколько и на кого именно тратится денег из казны и какое количество налогов на это уходит.Правды о том, что подразумевается под "переходом на все экологическое". Означает ли это, например, отказ очень многих от пользования автомобилем из-за неподъемных цен на бензин и дизель, а также невообразимого роста цен абсолютно на все, без изъятия, то есть приговор к нищете новых сотен тысяч французов.Боязнь Макрона объяснима: если избиратели получат доступ к информации, а не к тому, что им знать разрешают, они могут очень сильно удивиться. Например, тому, что, несмотря на все крики еврочиновников, будто они готовы "отказаться от русских нефти и газа", ЕС зависит от русских энергоносителей на 43 процента, а значит, взять и немедленно заместить эту долю невозможно ни теоретически, ни практически.И если просочится хотя бы слово о контурах возможного эмбарго, не просто цены пробьют потолок (а политики своими действиями пробьют дно), это поставит весь Евросоюз в позицию, в которой взрослые и здравые люди находиться избегают.Пока же получается, что в случае возможного избрания своим мандатом Макрон будет обязан отнюдь не согражданам, а брюссельской бюрократии.А это будет означать: доверие, которое политику в демократической конфигурации оказывают те, кто голосуют, для будущего (действующего) лидера Франции вообще перестанет играть хоть какую-то роль.И Макрон — если и когда его изберут — будет все делать отнюдь не для блага страны и общества, а чтобы вернуть долг тем, кто его столь существенно поддержал.Франция — основательница ЕС — попадет в тотальную кабалу к брюссельскому истеблишменту.Страна, когда-то двигавшая вперед прогресс и создававшая цивилизационные ценности, может стать служанкой глобалистских элит.И это начало конца того мира, который не захотел и поэтому не сумел себя защитить, хотя имел для этого все возможности.

https://radiosputnik.ria.ru/20220417/sanktsii-1783936153.html

https://ria.ru/20220412/gaz-1783106219.html

https://ria.ru/20220412/frantsiya-1783020886.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220416/protest-1783902949.html

https://ria.ru/20220413/makron-1783275955.html

https://ria.ru/20220417/embargo-1783944610.html

франция

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

авторы, франция, евросоюз, брюссель, эммануэль макрон, марин ле пен, выборы президента франции — 2022, санкции в отношении россии, санкции