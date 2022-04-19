Рейтинг@Mail.ru
МВФ спрогнозировал падение российского ВВП на 8,5% - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220419/vvp-1784328600.html
МВФ спрогнозировал падение российского ВВП на 8,5%
МВФ спрогнозировал падение российского ВВП на 8,5% - РИА Новости, 19.04.2022
МВФ спрогнозировал падение российского ВВП на 8,5%
Международный валютный фонд пересмотрел прогноз роста ВВП РФ в 2022 году и теперь ожидает падения показателя на 8,5% вместо ранее прогнозируемого роста на 2,8%, РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T16:11
2022-04-19T16:11
экономика
мвф
ввп
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Международный валютный фонд пересмотрел прогноз роста ВВП РФ в 2022 году и теперь ожидает падения показателя на 8,5% вместо ранее прогнозируемого роста на 2,8%, следует из доклада фонда.Прогноз на 2023 год также ухудшен до падения ВВП на 2,3% вместо роста на 2,1%.По словам фонда, жесткие санкции, включающие потерю доступа некоторых банков к SWIFT, нефтегазовое эмбарго некоторых стран, заморозка части активов центробанка, окажут серьезное влияние на российскую экономику. Уход иностранных компаний затруднил работу многих отраслей, включая авиацию, финансы, IT и сельское хозяйство."Финансовая изоляция и потеря доверия инвесторов приведут к значительному падению частных инвестиций и потребления, это лишь частично компенсируется бюджетными расходами. Базовый прогноз предусматривает резкое сокращение экономики в 2022 году, ВВП упадет, примерно, на 8,5%, и дальнейшее снижение на 2,3% в 2023 году", - говорится в докладе.Рост российской экономики по итогам 2021 года МВФ оценивает в 4,7% после снижения на 2,7% в 2020 году.
https://ria.ru/20220419/aktsii-1784321373.html
https://ria.ru/20220419/inflyatsiya-1784324313.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_ebd7937a306ba9f9d989f81b599024fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, мвф, ввп, россия
16:11 19.04.2022
 
МВФ спрогнозировал падение российского ВВП на 8,5%

МВФ спрогнозировал падение ВВП России в 2022 году на 8,5% вместо ожидаемого роста на 2,8%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Международный валютный фонд пересмотрел прогноз роста ВВП РФ в 2022 году и теперь ожидает падения показателя на 8,5% вместо ранее прогнозируемого роста на 2,8%, следует из доклада фонда.
Прогноз на 2023 год также ухудшен до падения ВВП на 2,3% вместо роста на 2,1%.
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 15:45
Российский рынок акций ускорил падение
По словам фонда, жесткие санкции, включающие потерю доступа некоторых банков к SWIFT, нефтегазовое эмбарго некоторых стран, заморозка части активов центробанка, окажут серьезное влияние на российскую экономику. Уход иностранных компаний затруднил работу многих отраслей, включая авиацию, финансы, IT и сельское хозяйство.
"Финансовая изоляция и потеря доверия инвесторов приведут к значительному падению частных инвестиций и потребления, это лишь частично компенсируется бюджетными расходами. Базовый прогноз предусматривает резкое сокращение экономики в 2022 году, ВВП упадет, примерно, на 8,5%, и дальнейшее снижение на 2,3% в 2023 году", - говорится в докладе.
Рост российской экономики по итогам 2021 года МВФ оценивает в 4,7% после снижения на 2,7% в 2020 году.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 16:00
Инфляция в России продолжила замедляться, заявил Решетников
 
ЭкономикаМВФВВПРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала