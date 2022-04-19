https://ria.ru/20220419/vvp-1784328600.html

МВФ спрогнозировал падение российского ВВП на 8,5%

МВФ спрогнозировал падение российского ВВП на 8,5% - РИА Новости, 19.04.2022

МВФ спрогнозировал падение российского ВВП на 8,5%

Международный валютный фонд пересмотрел прогноз роста ВВП РФ в 2022 году и теперь ожидает падения показателя на 8,5% вместо ранее прогнозируемого роста на 2,8%, РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T16:11

2022-04-19T16:11

2022-04-19T16:11

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Международный валютный фонд пересмотрел прогноз роста ВВП РФ в 2022 году и теперь ожидает падения показателя на 8,5% вместо ранее прогнозируемого роста на 2,8%, следует из доклада фонда.Прогноз на 2023 год также ухудшен до падения ВВП на 2,3% вместо роста на 2,1%.По словам фонда, жесткие санкции, включающие потерю доступа некоторых банков к SWIFT, нефтегазовое эмбарго некоторых стран, заморозка части активов центробанка, окажут серьезное влияние на российскую экономику. Уход иностранных компаний затруднил работу многих отраслей, включая авиацию, финансы, IT и сельское хозяйство."Финансовая изоляция и потеря доверия инвесторов приведут к значительному падению частных инвестиций и потребления, это лишь частично компенсируется бюджетными расходами. Базовый прогноз предусматривает резкое сокращение экономики в 2022 году, ВВП упадет, примерно, на 8,5%, и дальнейшее снижение на 2,3% в 2023 году", - говорится в докладе.Рост российской экономики по итогам 2021 года МВФ оценивает в 4,7% после снижения на 2,7% в 2020 году.

https://ria.ru/20220419/aktsii-1784321373.html

https://ria.ru/20220419/inflyatsiya-1784324313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, мвф, ввп, россия