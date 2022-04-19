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Мурашко встретился с вице-президентом Ирана

Мурашко встретился с вице-президентом Ирана - РИА Новости, 19.04.2022

Мурашко встретился с вице-президентом Ирана

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко встретился в Москве с вице-президентом Ирана Сореном Саттари, стороны обсудили сотрудничество в сфере производства РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T16:56

2022-04-19T16:56

2022-04-19T17:04

михаил мурашко

иран

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

политика

в мире

москва

сорен саттар

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко встретился в Москве с вице-президентом Ирана Сореном Саттари, стороны обсудили сотрудничество в сфере производства и поставок лекарств и медицинских изделий, сообщила пресс-служба Минздрава РФ."В Москве состоялась встреча министра здравоохранения Российской Федерации с вице-президентом Ирана Сорена Саттари. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере производства и поставок лекарственных препаратов и медицинских изделий", - говорится в сообщении.Стороны договорились об организации в ближайшее время взаимных визитов российских и иранских экспертов, чтобы ознакомиться с производством и правилами проведения клинических испытаний и регистрации лекарств для медицинского применения, действующими в двух странах, отметили в пресс-службе."Объем взаимной торговли медицинской продукцией между нашими странами растет и уже составляет миллиарды рублей… Уже подписан ряд меморандумов, в том числе о сотрудничестве в сфере инновационных разработок, сотрудничают между собой Центр им. Гамалеи и Иранский институт Пастера. И мы готовы развивать наши отношения", - сказал Мурашко, слова которого приводятся в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

михаил мурашко, иран, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), политика, в мире, москва, сорен саттар