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Мурашко встретился с вице-президентом Ирана
Мурашко встретился с вице-президентом Ирана - РИА Новости, 19.04.2022
Мурашко встретился с вице-президентом Ирана
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко встретился в Москве с вице-президентом Ирана Сореном Саттари, стороны обсудили сотрудничество в сфере производства РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T16:56
2022-04-19T16:56
2022-04-19T17:04
михаил мурашко
иран
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
политика
в мире
москва
сорен саттар
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко встретился в Москве с вице-президентом Ирана Сореном Саттари, стороны обсудили сотрудничество в сфере производства и поставок лекарств и медицинских изделий, сообщила пресс-служба Минздрава РФ."В Москве состоялась встреча министра здравоохранения Российской Федерации с вице-президентом Ирана Сорена Саттари. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере производства и поставок лекарственных препаратов и медицинских изделий", - говорится в сообщении.Стороны договорились об организации в ближайшее время взаимных визитов российских и иранских экспертов, чтобы ознакомиться с производством и правилами проведения клинических испытаний и регистрации лекарств для медицинского применения, действующими в двух странах, отметили в пресс-службе."Объем взаимной торговли медицинской продукцией между нашими странами растет и уже составляет миллиарды рублей… Уже подписан ряд меморандумов, в том числе о сотрудничестве в сфере инновационных разработок, сотрудничают между собой Центр им. Гамалеи и Иранский институт Пастера. И мы готовы развивать наши отношения", - сказал Мурашко, слова которого приводятся в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, иран, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), политика, в мире, москва, сорен саттар
16:56 19.04.2022 (обновлено: 17:04 19.04.2022)
Мурашко встретился с вице-президентом Ирана
Мурашко обсудил с вице-президентом Ирана сотрудничество в поставках лекарств
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко встретился в Москве с вице-президентом Ирана Сореном Саттари, стороны обсудили сотрудничество в сфере производства и поставок лекарств и медицинских изделий, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
"В Москве
состоялась встреча министра здравоохранения Российской Федерации с вице-президентом Ирана Сорена Саттари
. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере производства и поставок лекарственных препаратов и медицинских изделий", - говорится в сообщении.
Стороны договорились об организации в ближайшее время взаимных визитов российских и иранских экспертов, чтобы ознакомиться с производством и правилами проведения клинических испытаний и регистрации лекарств для медицинского применения, действующими в двух странах, отметили в пресс-службе.
"Объем взаимной торговли медицинской продукцией между нашими странами растет и уже составляет миллиарды рублей… Уже подписан ряд меморандумов, в том числе о сотрудничестве в сфере инновационных разработок, сотрудничают между собой Центр им. Гамалеи и Иранский институт Пастера. И мы готовы развивать наши отношения", - сказал Мурашко, слова которого приводятся в сообщении.