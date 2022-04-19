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Мосбиржа провела встречу с представителями биржевой инфраструктуры Ирана
Мосбиржа провела встречу с представителями биржевой инфраструктуры Ирана - РИА Новости, 19.04.2022
Мосбиржа провела встречу с представителями биржевой инфраструктуры Ирана
Московская биржа провела встречу с представителями биржевой инфраструктуры Ирана, рассказал управляющий директор департамента развития бизнеса Московской биржи... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T15:07
2022-04-19T15:07
2022-04-19T15:07
экономика
иран
московская биржа
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Московская биржа провела встречу с представителями биржевой инфраструктуры Ирана, рассказал управляющий директор департамента развития бизнеса Московской биржи Кирилл Пестов."Буквально неделю назад я встречался с представителями биржевой инфраструктуры Ирана. Приезжали представители центрального депозитария, он же является центральным контрагентом для всех бирж, которые есть в Иране", - сказал он, выступая на конференции по финансовой грамотности и финансовой доступности FINFIN 2022.Он напомнил, что крупнейшая биржа в Иране - это Тегеранская фондовая биржа, на которой торгуются акции иранских компаний."В условиях санкций сорокалетних этот рынок полностью замкнут на себе. Что показал опыт Ирана: там обращаются более 600 компаний. При населении более 80 миллионов человек порядка 50 миллионов граждан Ирана имеют брокерские счета", - сообщил Пестов.
https://ria.ru/20220406/delisting-1782056769.html
иран
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, иран, московская биржа
Мосбиржа провела встречу с представителями биржевой инфраструктуры Ирана
Московская биржа провела встречу с представителями биржевой инфраструктуры Ирана
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Московская биржа провела встречу с представителями биржевой инфраструктуры Ирана, рассказал управляющий директор департамента развития бизнеса Московской биржи Кирилл Пестов.
"Буквально неделю назад я встречался с представителями биржевой инфраструктуры Ирана
. Приезжали представители центрального депозитария, он же является центральным контрагентом для всех бирж, которые есть в Иране", - сказал он, выступая на конференции по финансовой грамотности и финансовой доступности FINFIN 2022.
Он напомнил, что крупнейшая биржа в Иране - это Тегеранская фондовая биржа, на которой торгуются акции иранских компаний.
"В условиях санкций сорокалетних этот рынок полностью замкнут на себе. Что показал опыт Ирана: там обращаются более 600 компаний. При населении более 80 миллионов человек порядка 50 миллионов граждан Ирана имеют брокерские счета", - сообщил Пестов.