Рейтинг@Mail.ru
Мосбиржа провела встречу с представителями биржевой инфраструктуры Ирана - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220419/vstrecha-1784311784.html
Мосбиржа провела встречу с представителями биржевой инфраструктуры Ирана
Мосбиржа провела встречу с представителями биржевой инфраструктуры Ирана - РИА Новости, 19.04.2022
Мосбиржа провела встречу с представителями биржевой инфраструктуры Ирана
Московская биржа провела встречу с представителями биржевой инфраструктуры Ирана, рассказал управляющий директор департамента развития бизнеса Московской биржи... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T15:07
2022-04-19T15:07
экономика
иран
московская биржа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568380698_0:198:3134:1961_1920x0_80_0_0_1d6343550ecb71de9c726f68acae5f0a.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Московская биржа провела встречу с представителями биржевой инфраструктуры Ирана, рассказал управляющий директор департамента развития бизнеса Московской биржи Кирилл Пестов."Буквально неделю назад я встречался с представителями биржевой инфраструктуры Ирана. Приезжали представители центрального депозитария, он же является центральным контрагентом для всех бирж, которые есть в Иране", - сказал он, выступая на конференции по финансовой грамотности и финансовой доступности FINFIN 2022.Он напомнил, что крупнейшая биржа в Иране - это Тегеранская фондовая биржа, на которой торгуются акции иранских компаний."В условиях санкций сорокалетних этот рынок полностью замкнут на себе. Что показал опыт Ирана: там обращаются более 600 компаний. При населении более 80 миллионов человек порядка 50 миллионов граждан Ирана имеют брокерские счета", - сообщил Пестов.
https://ria.ru/20220406/delisting-1782056769.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568380698_403:0:3134:2048_1920x0_80_0_0_f795133dfb243c8325f4cf7bf3b0aa35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, иран, московская биржа
15:07 19.04.2022
 
Мосбиржа провела встречу с представителями биржевой инфраструктуры Ирана

Московская биржа провела встречу с представителями биржевой инфраструктуры Ирана

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Московская биржа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Московская биржа провела встречу с представителями биржевой инфраструктуры Ирана, рассказал управляющий директор департамента развития бизнеса Московской биржи Кирилл Пестов.
"Буквально неделю назад я встречался с представителями биржевой инфраструктуры Ирана. Приезжали представители центрального депозитария, он же является центральным контрагентом для всех бирж, которые есть в Иране", - сказал он, выступая на конференции по финансовой грамотности и финансовой доступности FINFIN 2022.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 12:52
Госдума приняла закон о делистинге российских компаний с иностранных бирж
Он напомнил, что крупнейшая биржа в Иране - это Тегеранская фондовая биржа, на которой торгуются акции иранских компаний.
"В условиях санкций сорокалетних этот рынок полностью замкнут на себе. Что показал опыт Ирана: там обращаются более 600 компаний. При населении более 80 миллионов человек порядка 50 миллионов граждан Ирана имеют брокерские счета", - сообщил Пестов.
 
ЭкономикаИранМосковская биржа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала