https://ria.ru/20220419/volochkova-1784304562.html
Волочкова чуть не упала на подиуме и получила новую волну критики
Волочкова чуть не упала на подиуме и получила новую волну критики - РИА Новости, 19.04.2022
Волочкова чуть не упала на подиуме и получила новую волну критики
Анастасия Волочкова стала участницей Estet Fashion Week. По словам танцовщицы, она представляла бренд дизайнера из Дубая – вместе с мужчиной она вышла на подиум РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T14:44
2022-04-19T14:44
2022-04-19T14:45
шоубиз
знаменитости
анастасия волочкова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Анастасия Волочкова стала участницей Estet Fashion Week. По словам танцовщицы, она представляла бренд дизайнера из Дубая – вместе с мужчиной она вышла на подиум в длинном струящемся платье и с букетом белых роз в руках.Кадрами своего выхода она поделилась в социальных сетях и получила волну критики, в частности, за то, что не показала момент, когда немного оступилась.Другие подписчики выразили недовольство грацией балерины.Досталось и прическе Анастасии: пользователи назвали ее "паклей" и посоветовали изменить цвет волос. Но некоторым внешний вид Волочковой понравился.Ранее Волочкова обвинила мать в своих плохих отношениях с дочерью.
https://ria.ru/20220416/brukhunova-1783782152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, анастасия волочкова, шоу-бизнес
14:44 19.04.2022 (обновлено: 14:45 19.04.2022)
Волочкова чуть не упала на подиуме и получила новую волну критики
Волочкова чуть не упала на подиуме и получила новую волну критики из-за грации
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Анастасия Волочкова стала участницей Estet Fashion Week. По словам танцовщицы, она представляла бренд дизайнера из Дубая – вместе с мужчиной она вышла на подиум в длинном струящемся платье и с букетом белых роз в руках.
Кадрами своего выхода она поделилась в социальных сетях и получила волну критики, в частности, за то, что не показала момент, когда немного оступилась.
"Настя, а чего не показала видео, где ты споткнулась?", "Вы там чуть не упали?", – отметили в комментариях.
Другие подписчики выразили недовольство грацией балерины.
"Божечки, ну что ж тебе так грации-то не хватает. Так прям жалко: годы балета, все нафиг. Вот прям милая, сутулая кость ходячая. Знаю, что пишу не комплименты, но вдруг услышит и поменяет стиль себяпреподношения. Я буду рада видеть Настю женственной, а не мужиком переодетым", – написала поклонница.
Досталось и прическе Анастасии: пользователи назвали ее "паклей" и посоветовали изменить цвет волос. Но некоторым внешний вид Волочковой понравился.
"Шикарное платье! Анастасия как богиня в нем", "Вы великолепны", "Высокая, статная, красивая женщина", – похвалили танцовщицу пользователи.
Ранее Волочкова обвинила
мать в своих плохих отношениях с дочерью.