https://ria.ru/20220419/volochkova-1784304562.html

Волочкова чуть не упала на подиуме и получила новую волну критики

Волочкова чуть не упала на подиуме и получила новую волну критики - РИА Новости, 19.04.2022

Волочкова чуть не упала на подиуме и получила новую волну критики

Анастасия Волочкова стала участницей Estet Fashion Week. По словам танцовщицы, она представляла бренд дизайнера из Дубая – вместе с мужчиной она вышла на подиум РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T14:44

2022-04-19T14:44

2022-04-19T14:45

шоубиз

знаменитости

анастасия волочкова

шоу-бизнес

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Анастасия Волочкова стала участницей Estet Fashion Week. По словам танцовщицы, она представляла бренд дизайнера из Дубая – вместе с мужчиной она вышла на подиум в длинном струящемся платье и с букетом белых роз в руках.Кадрами своего выхода она поделилась в социальных сетях и получила волну критики, в частности, за то, что не показала момент, когда немного оступилась.Другие подписчики выразили недовольство грацией балерины.Досталось и прическе Анастасии: пользователи назвали ее "паклей" и посоветовали изменить цвет волос. Но некоторым внешний вид Волочковой понравился.Ранее Волочкова обвинила мать в своих плохих отношениях с дочерью.

https://ria.ru/20220416/brukhunova-1783782152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, анастасия волочкова, шоу-бизнес