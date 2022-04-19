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Волочкова чуть не упала на подиуме и получила новую волну критики - РИА Новости, 19.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220419/volochkova-1784304562.html
Волочкова чуть не упала на подиуме и получила новую волну критики
Волочкова чуть не упала на подиуме и получила новую волну критики - РИА Новости, 19.04.2022
Волочкова чуть не упала на подиуме и получила новую волну критики
Анастасия Волочкова стала участницей Estet Fashion Week. По словам танцовщицы, она представляла бренд дизайнера из Дубая – вместе с мужчиной она вышла на подиум РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T14:44
2022-04-19T14:45
шоубиз
знаменитости
анастасия волочкова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Анастасия Волочкова стала участницей Estet Fashion Week. По словам танцовщицы, она представляла бренд дизайнера из Дубая – вместе с мужчиной она вышла на подиум в длинном струящемся платье и с букетом белых роз в руках.Кадрами своего выхода она поделилась в социальных сетях и получила волну критики, в частности, за то, что не показала момент, когда немного оступилась.Другие подписчики выразили недовольство грацией балерины.Досталось и прическе Анастасии: пользователи назвали ее "паклей" и посоветовали изменить цвет волос. Но некоторым внешний вид Волочковой понравился.Ранее Волочкова обвинила мать в своих плохих отношениях с дочерью.
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знаменитости, анастасия волочкова, шоу-бизнес
14:44 19.04.2022 (обновлено: 14:45 19.04.2022)
 
Волочкова чуть не упала на подиуме и получила новую волну критики

Волочкова чуть не упала на подиуме и получила новую волну критики из-за грации

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАнастасия Волочкова
Анастасия Волочкова - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Анастасия Волочкова стала участницей Estet Fashion Week. По словам танцовщицы, она представляла бренд дизайнера из Дубая – вместе с мужчиной она вышла на подиум в длинном струящемся платье и с букетом белых роз в руках.
Кадрами своего выхода она поделилась в социальных сетях и получила волну критики, в частности, за то, что не показала момент, когда немного оступилась.

"Настя, а чего не показала видео, где ты споткнулась?", "Вы там чуть не упали?", – отметили в комментариях.

© Анастасия Волочкова/TelegramКадр из видео в Telegram-канале Анастасии Волочковой
Кадр из видео в Telegram-канале Анастасии Волочковой
© Анастасия Волочкова/Telegram
Другие подписчики выразили недовольство грацией балерины.

"Божечки, ну что ж тебе так грации-то не хватает. Так прям жалко: годы балета, все нафиг. Вот прям милая, сутулая кость ходячая. Знаю, что пишу не комплименты, но вдруг услышит и поменяет стиль себяпреподношения. Я буду рада видеть Настю женственной, а не мужиком переодетым", – написала поклонница.

Досталось и прическе Анастасии: пользователи назвали ее "паклей" и посоветовали изменить цвет волос. Но некоторым внешний вид Волочковой понравился.

"Шикарное платье! Анастасия как богиня в нем", "Вы великолепны", "Высокая, статная, красивая женщина", – похвалили танцовщицу пользователи.

Ранее Волочкова обвинила мать в своих плохих отношениях с дочерью.
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