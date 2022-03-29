https://ria.ru/20220329/volochkova-1780614964.html
Волочкова обвинила мать в своих плохих отношениях с дочерью
Волочкова обвинила мать в своих плохих отношениях с дочерью - РИА Новости, 29.03.2022
Волочкова обвинила мать в своих плохих отношениях с дочерью
Анастасия Волочкова обвинила мать в своих плохих отношениях с дочерью Ариадной. По словам балерины, сейчас девушка живет отдельно. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T10:51
2022-03-29T10:51
2022-03-29T10:51
шоубиз
знаменитости
анастасия волочкова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Анастасия Волочкова обвинила мать в своих плохих отношениях с дочерью Ариадной. По словам балерины, сейчас девушка живет отдельно.По словам танцовщицы, это было похоже на проклятие.В интервью на YouTube-канале "Не принято обсуждать" Анастасия отметила, что не поддерживает отношений с матерью.Ариадна родилась от отношений Волочковой с Игорем Вдовиным. Ранее балерина поясняла, что экс-возлюбленный ее "заблокировал", а сама она не хочет "лезть в эту историю", чтобы Ариадна не была "между двух огней".
https://ria.ru/20211224/vdovin-1765397686.html
https://ria.ru/20220218/volochkova-1773554941.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, анастасия волочкова, шоу-бизнес
Волочкова обвинила мать в своих плохих отношениях с дочерью
Волочкова обвинила мать в своих плохих отношениях с дочерью Ариадной