Рейтинг@Mail.ru
Волочкова обвинила мать в своих плохих отношениях с дочерью - РИА Новости, 29.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220329/volochkova-1780614964.html
Волочкова обвинила мать в своих плохих отношениях с дочерью
Волочкова обвинила мать в своих плохих отношениях с дочерью - РИА Новости, 29.03.2022
Волочкова обвинила мать в своих плохих отношениях с дочерью
Анастасия Волочкова обвинила мать в своих плохих отношениях с дочерью Ариадной. По словам балерины, сейчас девушка живет отдельно. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T10:51
2022-03-29T10:51
шоубиз
знаменитости
анастасия волочкова
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749196708_0:0:2316:1302_1920x0_80_0_0_129584ac8bd4305155fc9c68572b4895.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Анастасия Волочкова обвинила мать в своих плохих отношениях с дочерью Ариадной. По словам балерины, сейчас девушка живет отдельно.По словам танцовщицы, это было похоже на проклятие.В интервью на YouTube-канале "Не принято обсуждать" Анастасия отметила, что не поддерживает отношений с матерью.Ариадна родилась от отношений Волочковой с Игорем Вдовиным. Ранее балерина поясняла, что экс-возлюбленный ее "заблокировал", а сама она не хочет "лезть в эту историю", чтобы Ариадна не была "между двух огней".
https://ria.ru/20211224/vdovin-1765397686.html
https://ria.ru/20220218/volochkova-1773554941.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749196708_135:0:1871:1302_1920x0_80_0_0_40e4709c9398bc0aa40103c783eaab73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, анастасия волочкова, шоу-бизнес
10:51 29.03.2022
 
Волочкова обвинила мать в своих плохих отношениях с дочерью

Волочкова обвинила мать в своих плохих отношениях с дочерью Ариадной

© YesNoYes/YoutubeСкриншот видеоинтервью Анастасии Волочковой в шоу "ДаДа — НетНет"
Скриншот видеоинтервью Анастасии Волочковой в шоу ДаДа — НетНет
© YesNoYes/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Анастасия Волочкова обвинила мать в своих плохих отношениях с дочерью Ариадной. По словам балерины, сейчас девушка живет отдельно.

"Я могу сказать, что у меня и со своей дочкой сложные отношения. Они есть, но они сложные. Она сейчас живет в центре города с папой и его новой женой, там ребеночек еще родился… Чего я не могу забыть моей маме, когда она возле лестницы при Арише с фигой в руке говорила: "Я сделаю все, чтобы у тебя не было счастья, чтобы твои отношения с дочкой были хуже, чем мои с тобой". Как я должна была это воспринять?" – призналась Волочкова.

Телеведущая Елена Николаева и бизнесмен Игорь Вдовин - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря 2021, 21:21Шоубиз
Игорь Вдовин забрал жену и сына из роддома
По словам танцовщицы, это было похоже на проклятие.

"Так она и добилась этого. Моя мать все время портила мне отношения с дочкой. Она не говорила, что я плохой человек. Она просто зомбировала Аришу где-то с шестилетнего возраста, доказывая ей, как будто Ариша никому не нужна, кроме бабушки. Для меня это было большой и серьезной травмой", – рассказала Волочкова.

В интервью на YouTube-канале "Не принято обсуждать" Анастасия отметила, что не поддерживает отношений с матерью.

"Мы с мамой в общем-то и не ссорились… Просто у меня нет с ней уже отношений. Просто нет. Жалею ли я, что так все получилось? Конечно, жалею. Я все маме простила, но я не смогу забыть", – заключила звезда.

Ариадна родилась от отношений Волочковой с Игорем Вдовиным. Ранее балерина поясняла, что экс-возлюбленный ее "заблокировал", а сама она не хочет "лезть в эту историю", чтобы Ариадна не была "между двух огней".
Открытие выставки Никаса Сафронова Иные миры - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 14:11Шоубиз
"Я ньюсмейкер": Волочкова ответила на критику Сябитовой
 
ШоубизЗнаменитостиАнастасия ВолочковаШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала