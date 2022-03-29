Волочкова обвинила мать в своих плохих отношениях с дочерью

"Я могу сказать, что у меня и со своей дочкой сложные отношения. Они есть, но они сложные. Она сейчас живет в центре города с папой и его новой женой, там ребеночек еще родился… Чего я не могу забыть моей маме, когда она возле лестницы при Арише с фигой в руке говорила: "Я сделаю все, чтобы у тебя не было счастья, чтобы твои отношения с дочкой были хуже, чем мои с тобой". Как я должна была это воспринять?" – призналась Волочкова.