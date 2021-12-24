https://ria.ru/20211224/vdovin-1765397686.html

Игорь Вдовин забрал жену и сына из роддома

Игорь Вдовин забрал жену и сына из роддома - РИА Новости, 24.12.2021

Игорь Вдовин забрал жену и сына из роддома

Игорь Вдовин забрал из роддома жену Елену Николаеву и их сына. Это пятый ребенок для бизнесмена, телеведущая стала матерью впервые. Мальчика решено было назвать РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T21:21

2021-12-24T21:21

2021-12-24T21:21

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Игорь Вдовин забрал из роддома жену Елену Николаеву и их сына. Это пятый ребенок для бизнесмена, телеведущая стала матерью впервые. Мальчика решено было назвать Александером.В Instagram Елена написала, что муж на выписке устроил "феерию".Елена не скрывала беременности и часто делилась с подписчиками в социальных сетях как фотографиями с голым животом, так и подробностями своего положения.У Вдовина есть трое детей от предыдущих отношений, а также дочь Ариадна от Анастасии Волочковой. Ранее сообщалось, что девочка переехала жить к отцу. Балерина поясняла, что Вдовин ее "заблокировал", а сама она не хочет "лезть в эту историю", чтобы Ариадна не была "между двух огнями".

https://ria.ru/20211126/volochkova-1760923456.html

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знаменитости, анастасия волочкова, шоу-бизнес