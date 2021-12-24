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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211224/vdovin-1765397686.html
Игорь Вдовин забрал жену и сына из роддома
Игорь Вдовин забрал жену и сына из роддома - РИА Новости, 24.12.2021
Игорь Вдовин забрал жену и сына из роддома
Игорь Вдовин забрал из роддома жену Елену Николаеву и их сына. Это пятый ребенок для бизнесмена, телеведущая стала матерью впервые. Мальчика решено было назвать РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T21:21
2021-12-24T21:21
шоубиз
знаменитости
анастасия волочкова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Игорь Вдовин забрал из роддома жену Елену Николаеву и их сына. Это пятый ребенок для бизнесмена, телеведущая стала матерью впервые. Мальчика решено было назвать Александером.В Instagram Елена написала, что муж на выписке устроил "феерию".Елена не скрывала беременности и часто делилась с подписчиками в социальных сетях как фотографиями с голым животом, так и подробностями своего положения.У Вдовина есть трое детей от предыдущих отношений, а также дочь Ариадна от Анастасии Волочковой. Ранее сообщалось, что девочка переехала жить к отцу. Балерина поясняла, что Вдовин ее "заблокировал", а сама она не хочет "лезть в эту историю", чтобы Ариадна не была "между двух огнями".
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знаменитости, анастасия волочкова, шоу-бизнес
21:21 24.12.2021
 
Игорь Вдовин забрал жену и сына из роддома

Игорь Вдовин забрал жену Елену Николаеву и сына из роддома

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Елена Николаева и бизнесмен Игорь Вдовин
Телеведущая Елена Николаева и бизнесмен Игорь Вдовин - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Игорь Вдовин забрал из роддома жену Елену Николаеву и их сына. Это пятый ребенок для бизнесмена, телеведущая стала матерью впервые. Мальчика решено было назвать Александером.
В Instagram Елена написала, что муж на выписке устроил "феерию".

"Ровно на выписке прямо сейчас я мало что соображала — прихватило живот до искр из глаз. Не знаю, что там будет за лицо на остальных фото, но муж устроил феерию — оркестр, живое сердце, подарки, слезы и улыбки родных. Слушайте, но как же вкусен этот первый бокал шампанского впервые за много месяцев", – написала Николаева.

Елена не скрывала беременности и часто делилась с подписчиками в социальных сетях как фотографиями с голым животом, так и подробностями своего положения.

"В 22:07 Александер появился на свет с высшим балом по шкале Апгара. У меня всю ночь, весь день, каждую минуту в подсознании-сознании, на всех уровнях восприятия вертятся только слова благодарности и любви", – делилась эмоциями телеведущая.

У Вдовина есть трое детей от предыдущих отношений, а также дочь Ариадна от Анастасии Волочковой. Ранее сообщалось, что девочка переехала жить к отцу. Балерина поясняла, что Вдовин ее "заблокировал", а сама она не хочет "лезть в эту историю", чтобы Ариадна не была "между двух огнями".
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