https://ria.ru/20220419/volgograd-1784295330.html

Волгоградская область может стать популярным курортным направлением

Волгоградская область может стать популярным курортным направлением - РИА Новости, 19.04.2022

Волгоградская область может стать популярным курортным направлением

Волгоградская область может уже в ближайшие годы нарастить турпоток в два-три раза, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T14:28

2022-04-19T14:28

2022-04-19T14:28

туризм

туризм

новости - туризм

андрей бочаров

волгоградская область

туристы

зарина догузова

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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ВОЛГОГРАД, 19 апр — РИА Новости. Волгоградская область может уже в ближайшие годы нарастить турпоток в два-три раза, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел во вторник с Догузовой рабочую встречу. Они обсудили вопросы развития туризма. В частности, программу туристического кешбэка, в том числе детского — в этом году к проекту присоединились 11 оздоровительных лагерей области."Волгоградская область может уже в ближайшие годы нарастить турпоток в два-три раза как в части коротких поездок на пару дней и экскурсионных программ, так и в плане создания возможностей для полноценного длинного отпуска", — сказала Догузова. По ее мнению, регион в силу климатических и природных преимуществ может стать курортным направлением, "с акцентом на семейный, детский и культурно-познавательный туризм".Догузова отметила, что потенциал у региона – с учетом природы, культуры и героической истории – колоссальный. "Туризм может и должен стать одной из стратегических отраслей экономики региона. Это и возможность для жителей области комфортно отдыхать в своем регионе, и создание дополнительных рабочих мест, и развитие малого и среднего бизнеса", — добавила она.

https://ria.ru/20220411/poezda-1782507327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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