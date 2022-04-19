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Волгоградская область может стать популярным курортным направлением - РИА Новости, 19.04.2022
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Туризм
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Волгоградская область может стать популярным курортным направлением
Волгоградская область может стать популярным курортным направлением - РИА Новости, 19.04.2022
Волгоградская область может стать популярным курортным направлением
Волгоградская область может уже в ближайшие годы нарастить турпоток в два-три раза, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T14:28
2022-04-19T14:28
туризм
туризм
новости - туризм
андрей бочаров
волгоградская область
туристы
зарина догузова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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ВОЛГОГРАД, 19 апр — РИА Новости. Волгоградская область может уже в ближайшие годы нарастить турпоток в два-три раза, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел во вторник с Догузовой рабочую встречу. Они обсудили вопросы развития туризма. В частности, программу туристического кешбэка, в том числе детского — в этом году к проекту присоединились 11 оздоровительных лагерей области."Волгоградская область может уже в ближайшие годы нарастить турпоток в два-три раза как в части коротких поездок на пару дней и экскурсионных программ, так и в плане создания возможностей для полноценного длинного отпуска", — сказала Догузова. По ее мнению, регион в силу климатических и природных преимуществ может стать курортным направлением, "с акцентом на семейный, детский и культурно-познавательный туризм".Догузова отметила, что потенциал у региона – с учетом природы, культуры и героической истории – колоссальный. "Туризм может и должен стать одной из стратегических отраслей экономики региона. Это и возможность для жителей области комфортно отдыхать в своем регионе, и создание дополнительных рабочих мест, и развитие малого и среднего бизнеса", — добавила она.
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туризм, новости - туризм, андрей бочаров, волгоградская область, туристы, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), куда поехать, куда поехать в выходные, волгоград, куда можно лететь
14:28 19.04.2022
 
Волгоградская область может стать популярным курортным направлением

Волгоградская область может уже в ближайшие годы нарастить турпоток в два-три раза

© РИА Новости / В. Коновалов / Перейти в фотобанкРесторан "Маяк" на берегу реки Волги в Волгограде.
Ресторан Маяк на берегу реки Волги в Волгограде. - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / В. Коновалов
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ВОЛГОГРАД, 19 апр — РИА Новости. Волгоградская область может уже в ближайшие годы нарастить турпоток в два-три раза, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел во вторник с Догузовой рабочую встречу. Они обсудили вопросы развития туризма. В частности, программу туристического кешбэка, в том числе детского — в этом году к проекту присоединились 11 оздоровительных лагерей области.
"Волгоградская область может уже в ближайшие годы нарастить турпоток в два-три раза как в части коротких поездок на пару дней и экскурсионных программ, так и в плане создания возможностей для полноценного длинного отпуска", — сказала Догузова.
По ее мнению, регион в силу климатических и природных преимуществ может стать курортным направлением, "с акцентом на семейный, детский и культурно-познавательный туризм".
Догузова отметила, что потенциал у региона – с учетом природы, культуры и героической истории – колоссальный. "Туризм может и должен стать одной из стратегических отраслей экономики региона. Это и возможность для жителей области комфортно отдыхать в своем регионе, и создание дополнительных рабочих мест, и развитие малого и среднего бизнеса", — добавила она.
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