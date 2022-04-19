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Алиханов назвал причину, по которой Польша не выдает визы в Калининграде - РИА Новости, 19.04.2022
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Туризм
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Алиханов назвал причину, по которой Польша не выдает визы в Калининграде
Алиханов назвал причину, по которой Польша не выдает визы в Калининграде - РИА Новости, 19.04.2022
Алиханов назвал причину, по которой Польша не выдает визы в Калининграде
Консульство Польши в Калининграде прекратило выдачу виз временно из-за нехватки сотрудников, но при необходимости получить "шенген" можно в литовском... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:35
2022-04-19T13:43
в мире
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калининградская область
польша
литва
антон алиханов
туризм
новости - туризм
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КАЛИНИНГРАД, 19 апр – РИА Новости. Консульство Польши в Калининграде прекратило выдачу виз временно из-за нехватки сотрудников, но при необходимости получить "шенген" можно в литовском консульстве, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Антон Алиханов."Здесь некому просто выдавать их", - сказал Алиханов, отвечая на вопрос, с чем связано решение Польши приостановить выдачу виз в Калининграде."Польское консульство прекратило временно, я надеюсь, работу", - отметил губернатор и сообщил, что "шенген" можно получить в литовском консульстве."Его можно открыть в той же Литве и потом спокойно ездить и пользоваться в шенгенской зоне", - уточнил Алиханов.
https://ria.ru/20220419/kaliningrad-1784250018.html
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калининградская область
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в мире, калининград, калининградская область, польша, литва, антон алиханов, новости - туризм
13:35 19.04.2022 (обновлено: 13:43 19.04.2022)
 
Алиханов назвал причину, по которой Польша не выдает визы в Калининграде

Алиханов: консульство Польши в Калининграде не выдает визы из-за нехватки сотрудников

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
 Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 19 апр – РИА Новости. Консульство Польши в Калининграде прекратило выдачу виз временно из-за нехватки сотрудников, но при необходимости получить "шенген" можно в литовском консульстве, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Антон Алиханов.
"Здесь некому просто выдавать их", - сказал Алиханов, отвечая на вопрос, с чем связано решение Польши приостановить выдачу виз в Калининграде.
Города России. Калининград - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 11:11
Польские города приостановили соглашения о сотрудничестве с Калининградом
"Польское консульство прекратило временно, я надеюсь, работу", - отметил губернатор и сообщил, что "шенген" можно получить в литовском консульстве.
"Его можно открыть в той же Литве и потом спокойно ездить и пользоваться в шенгенской зоне", - уточнил Алиханов.
 
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