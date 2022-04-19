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Алиханов назвал причину, по которой Польша не выдает визы в Калининграде

Алиханов назвал причину, по которой Польша не выдает визы в Калининграде - РИА Новости, 19.04.2022

Алиханов назвал причину, по которой Польша не выдает визы в Калининграде

Консульство Польши в Калининграде прекратило выдачу виз временно из-за нехватки сотрудников, но при необходимости получить "шенген" можно в литовском... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T13:35

2022-04-19T13:35

2022-04-19T13:43

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КАЛИНИНГРАД, 19 апр – РИА Новости. Консульство Польши в Калининграде прекратило выдачу виз временно из-за нехватки сотрудников, но при необходимости получить "шенген" можно в литовском консульстве, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Антон Алиханов."Здесь некому просто выдавать их", - сказал Алиханов, отвечая на вопрос, с чем связано решение Польши приостановить выдачу виз в Калининграде."Польское консульство прекратило временно, я надеюсь, работу", - отметил губернатор и сообщил, что "шенген" можно получить в литовском консульстве."Его можно открыть в той же Литве и потом спокойно ездить и пользоваться в шенгенской зоне", - уточнил Алиханов.

https://ria.ru/20220419/kaliningrad-1784250018.html

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Екатерина Зайцева

в мире, калининград, калининградская область, польша, литва, антон алиханов, новости - туризм