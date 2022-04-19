https://ria.ru/20220419/ukraina-1784388544.html
Минобороны России призвало Киев приказать засевшим на "Азовстали" сдаться
Минобороны России призвало Киев приказать засевшим на "Азовстали" сдаться - РИА Новости, 19.04.2022
Минобороны России призвало Киев приказать засевшим на "Азовстали" сдаться
Руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T22:33
2022-04-19T22:33
2022-04-19T23:05
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев призвал власти Украины отдать засевшим на "Азовстали" военным приказ сдаться и выйти по гуманитарному коридору.По его словам, киевские власти, скорее всего, цинично запретят сделать это оставшимся на территории комбината. Несмотря на это, он призывал командиров украинских подразделений, а также самих военнослужащих принять такое решение для сохранения собственных жизней."В случае отказа командиров украинских вооруженных формирований сложить оружие призываем киевские власти оказать влияние на боевиков в гарантированном соблюдении "режима тишины" для вывода мирных жителей, если таковые находятся на территории "Азовстали", - добавил Мизинцев.Военные на "Азовстали", осознавая безысходность положения, готовы сдаться, но им нужна команда из Киева, иначе их ждет военный трибунал с приговором на Украине, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Согласно содержанию радиоперехватов, командиры оставшихся на "Азовстали" вооруженных формирований, осознавая безысходность своего положения, готовы сложить оружие, но только по соответствующему распоряжению (команде) из Киева. Без получения такого приказа командиры украинских вооруженных формирований не могут самостоятельно принять решение, так как за указанные действия на Украине их ждет военный трибунал с приговором вплоть до расстрела", - сказал Мизинцев.Он подчеркнул, что мирным гражданам, которые могут находиться на комбинате "Азовсталь" (по утверждению украинской стороны), не дают возможности эвакуироваться, так как боевики используют их в качестве "живого щита"."Эта достоверная информация подтверждалась показаниями пленных военнослужащих Украины и перехваченными радиопереговорами в ходе боевых действий в городской черте Мариуполя", - сказал Мизинцев.Информация об очередной возможности сложить оружие для окруженных на заводе "Азовсталь" в Мариуполе боевиков и наемников будет передаваться по радиоканалам каждые 30 минут, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784380307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, мариуполь
22:33 19.04.2022 (обновлено: 23:05 19.04.2022)
Минобороны России призвало Киев приказать засевшим на "Азовстали" сдаться
Минобороны России призвало Киев приказать засевшим на "Азовстали" сдаться
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев призвал власти Украины отдать засевшим на "Азовстали" военным приказ сдаться и выйти по гуманитарному коридору.
"Еще раз призываем официальные власти Киева
проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе по гуманитарным коридорам", - сказал Мизинцев.
По его словам, киевские власти, скорее всего, цинично запретят сделать это оставшимся на территории комбината. Несмотря на это, он призывал командиров украинских подразделений, а также самих военнослужащих принять такое решение для сохранения собственных жизней.
"В случае отказа командиров украинских вооруженных формирований сложить оружие призываем киевские власти оказать влияние на боевиков в гарантированном соблюдении "режима тишины" для вывода мирных жителей, если таковые находятся на территории "Азовстали", - добавил Мизинцев.
Военные на "Азовстали", осознавая безысходность положения, готовы сдаться, но им нужна команда из Киева, иначе их ждет военный трибунал с приговором на Украине, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Согласно содержанию радиоперехватов, командиры оставшихся на "Азовстали" вооруженных формирований, осознавая безысходность своего положения, готовы сложить оружие, но только по соответствующему распоряжению (команде) из Киева. Без получения такого приказа командиры украинских вооруженных формирований не могут самостоятельно принять решение, так как за указанные действия на Украине их ждет военный трибунал с приговором вплоть до расстрела", - сказал Мизинцев.
Он подчеркнул, что мирным гражданам, которые могут находиться на комбинате "Азовсталь" (по утверждению украинской стороны), не дают возможности эвакуироваться, так как боевики используют их в качестве "живого щита".
"Эта достоверная информация подтверждалась показаниями пленных военнослужащих Украины и перехваченными радиопереговорами в ходе боевых действий в городской черте Мариуполя", - сказал Мизинцев.
Информация об очередной возможности сложить оружие для окруженных на заводе "Азовсталь" в Мариуполе боевиков и наемников будет передаваться по радиоканалам каждые 30 минут, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.