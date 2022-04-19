https://ria.ru/20220419/ukraina-1784381875.html

СМИ: выступавшего перед парламентом Греции боевика "Азова" убили

СМИ: выступавшего перед парламентом Греции боевика "Азова" убили - РИА Новости, 19.04.2022

СМИ: выступавшего перед парламентом Греции боевика "Азова" убили

Выступавший перед греческим парламентом "грек Михаил" из нацистского батальона "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) убит в... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T21:19

2022-04-19T21:19

2022-04-19T21:19

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АФИНЫ, 19 апр – РИА Новости. Выступавший перед греческим парламентом "грек Михаил" из нацистского батальона "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) убит в Мариуполе, сообщил телеканал Skai."Согласно информации, боевик "Азова" убит в боях в Мариуполе", - сообщил телеканал.Он не уточнил, откуда поступила такая информация.Греческие СМИ отмечают, что точно никто не знает, что стало с "греком Михаилом" и что нет подтверждений его смерти.Два боевика греческого происхождения из украинского националистического батальона "Азов" выступили перед парламентом Греции вместе с Владимиром Зеленским, что вызвало политический скандал. На выступление Зеленского пришли премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, президент Катерина Сакелларопулу, министры, посол Украины в Афинах.Выступить Зеленского пригласил премьер. Выступление показали в видеозаписи. Зеленский включил в свое выступление видеозапись с обращением двух бойцов из Мариуполя – "двух украинцев греческого происхождения". Один из выступавших представился как Михаил.Все партии осудили выступление нацистов перед греческим парламентом, экс-премьер Греции, лидер крупнейшей оппозиционной партии СИРИЗА - Прогрессивный альянс Алексис Ципрас назвал это "историческим позором".Правительство Греции впоследствии заявило, что считает "ошибочным" выступление перед греческим парламентом нацистов из "Азова", но считает возмутительным использовать эту ошибку, чтобы "оправдать российское вторжение".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784380307.html

https://ria.ru/20220419/azov-1784208847.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, греция, россия, парламент греции, владимир зеленский