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СМИ: выступавшего перед парламентом Греции боевика "Азова" убили - РИА Новости, 19.04.2022
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СМИ: выступавшего перед парламентом Греции боевика "Азова" убили
СМИ: выступавшего перед парламентом Греции боевика "Азова" убили - РИА Новости, 19.04.2022
СМИ: выступавшего перед парламентом Греции боевика "Азова" убили
Выступавший перед греческим парламентом "грек Михаил" из нацистского батальона "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) убит в... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T21:19
2022-04-19T21:19
в мире
украина
греция
россия
парламент греции
владимир зеленский
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АФИНЫ, 19 апр – РИА Новости. Выступавший перед греческим парламентом "грек Михаил" из нацистского батальона "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) убит в Мариуполе, сообщил телеканал Skai."Согласно информации, боевик "Азова" убит в боях в Мариуполе", - сообщил телеканал.Он не уточнил, откуда поступила такая информация.Греческие СМИ отмечают, что точно никто не знает, что стало с "греком Михаилом" и что нет подтверждений его смерти.Два боевика греческого происхождения из украинского националистического батальона "Азов" выступили перед парламентом Греции вместе с Владимиром Зеленским, что вызвало политический скандал. На выступление Зеленского пришли премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, президент Катерина Сакелларопулу, министры, посол Украины в Афинах.Выступить Зеленского пригласил премьер. Выступление показали в видеозаписи. Зеленский включил в свое выступление видеозапись с обращением двух бойцов из Мариуполя – "двух украинцев греческого происхождения". Один из выступавших представился как Михаил.Все партии осудили выступление нацистов перед греческим парламентом, экс-премьер Греции, лидер крупнейшей оппозиционной партии СИРИЗА - Прогрессивный альянс Алексис Ципрас назвал это "историческим позором".Правительство Греции впоследствии заявило, что считает "ошибочным" выступление перед греческим парламентом нацистов из "Азова", но считает возмутительным использовать эту ошибку, чтобы "оправдать российское вторжение".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784380307.html
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в мире, украина, греция, россия, парламент греции, владимир зеленский
21:19 19.04.2022
 
СМИ: выступавшего перед парламентом Греции боевика "Азова" убили

Skai: выступавшего перед парламентом Греции боевика "Азова" убили в Мариуполе

© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкЧлен батальона "Азов" (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело) на экране во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в режиме видеосвязи перед парламентом Греции
Член батальона Азов (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело) на экране во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в режиме видеосвязи перед парламентом Греции - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
Член батальона "Азов" (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело) на экране во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в режиме видеосвязи перед парламентом Греции
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АФИНЫ, 19 апр – РИА Новости. Выступавший перед греческим парламентом "грек Михаил" из нацистского батальона "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) убит в Мариуполе, сообщил телеканал Skai.
"Согласно информации, боевик "Азова" убит в боях в Мариуполе", - сообщил телеканал.
Разрушенный дом около завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 20:55
Националисты из "Азова" расстреливали в спины украинских военных
Он не уточнил, откуда поступила такая информация.
Греческие СМИ отмечают, что точно никто не знает, что стало с "греком Михаилом" и что нет подтверждений его смерти.
Два боевика греческого происхождения из украинского националистического батальона "Азов" выступили перед парламентом Греции вместе с Владимиром Зеленским, что вызвало политический скандал. На выступление Зеленского пришли премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, президент Катерина Сакелларопулу, министры, посол Украины в Афинах.
Выступить Зеленского пригласил премьер. Выступление показали в видеозаписи. Зеленский включил в свое выступление видеозапись с обращением двух бойцов из Мариуполя – "двух украинцев греческого происхождения". Один из выступавших представился как Михаил.
Все партии осудили выступление нацистов перед греческим парламентом, экс-премьер Греции, лидер крупнейшей оппозиционной партии СИРИЗА - Прогрессивный альянс Алексис Ципрас назвал это "историческим позором".
Правительство Греции впоследствии заявило, что считает "ошибочным" выступление перед греческим парламентом нацистов из "Азова", но считает возмутительным использовать эту ошибку, чтобы "оправдать российское вторжение".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Кадыров уличил боевиков "Азова" во лжи
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреУкраинаГрецияРоссияПарламент ГрецииВладимир Зеленский
 
 
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