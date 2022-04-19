https://ria.ru/20220419/ukraina-1784380307.html
Националисты из "Азова" расстреливали в спины украинских военных
Националисты из "Азова" расстреливали в спины украинских военных - РИА Новости, 19.04.2022
Националисты из "Азова" расстреливали в спины украинских военных
Националисты из полка "Азов" расстреливали в спины украинских солдат, которые решили воспользоваться листовками с призывами сдаться, заявила Народная милиция... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T20:55
2022-04-19T20:55
2022-04-19T21:04
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Националисты из полка "Азов" расстреливали в спины украинских солдат, которые решили воспользоваться листовками с призывами сдаться, заявила Народная милиция ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784366626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
20:55 19.04.2022 (обновлено: 21:04 19.04.2022)
Националисты из "Азова" расстреливали в спины украинских военных
Народная милиция ДНР: националисты из "Азова" расстреливали в спины украинских военных