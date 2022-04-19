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Националисты из "Азова" расстреливали в спины украинских военных - РИА Новости, 19.04.2022
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Националисты из "Азова" расстреливали в спины украинских военных
Националисты из "Азова" расстреливали в спины украинских военных - РИА Новости, 19.04.2022
Националисты из "Азова" расстреливали в спины украинских военных
Националисты из полка "Азов" расстреливали в спины украинских солдат, которые решили воспользоваться листовками с призывами сдаться, заявила Народная милиция... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T20:55
2022-04-19T21:04
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Националисты из полка "Азов" расстреливали в спины украинских солдат, которые решили воспользоваться листовками с призывами сдаться, заявила Народная милиция ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
20:55 19.04.2022 (обновлено: 21:04 19.04.2022)
 
Националисты из "Азова" расстреливали в спины украинских военных

Народная милиция ДНР: националисты из "Азова" расстреливали в спины украинских военных

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРазрушенный дом около завода "Азовсталь" в Мариуполе
Разрушенный дом около завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Разрушенный дом около завода "Азовсталь" в Мариуполе
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Националисты из полка "Азов" расстреливали в спины украинских солдат, которые решили воспользоваться листовками с призывами сдаться, заявила Народная милиция ДНР.
"Азовцы расстреливали в спины солдат ВСУ, которые решили воспользоваться листовками-пропусками", - говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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