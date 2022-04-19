https://ria.ru/20220419/ukraina-1784380307.html

Националисты из "Азова" расстреливали в спины украинских военных

Националисты из "Азова" расстреливали в спины украинских военных - РИА Новости, 19.04.2022

Националисты из "Азова" расстреливали в спины украинских военных

Националисты из полка "Азов" расстреливали в спины украинских солдат, которые решили воспользоваться листовками с призывами сдаться, заявила Народная милиция... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T20:55

2022-04-19T20:55

2022-04-19T21:04

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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Националисты из полка "Азов" расстреливали в спины украинских солдат, которые решили воспользоваться листовками с призывами сдаться, заявила Народная милиция ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784366626.html

донецкая народная республика

украина

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины