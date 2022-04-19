https://ria.ru/20220419/ukraina-1784374706.html
ВС России за сутки поразили 31 военный объект Украины
ВС России за сутки поразили 31 военный объект Украины - РИА Новости, 19.04.2022
ВС России за сутки поразили 31 военный объект Украины
Оперативно-тактическая авиация ВКС России за сутки поразила 31 военный объект Украины, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T20:10
2022-04-19T20:10
2022-04-19T20:28
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация ВКС России за сутки поразила 31 военный объект Украины, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Еще три украинских беспилотника сбиты средствами противовоздушной обороны РФ над тремя населенными пунктами, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны над населенными пунктами Чернобаевка, Зализное и Покровское сбиты три украинских беспилотных летательных аппарата", - сказал он на брифинге.Российские ракетные войска уничтожили за день на Украине два пункта управления, склад боеприпасов и артиллерийскую батарею, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками в течение дня поражены два пункта управления подразделений украинских войск, склад боеприпасов, артиллерийская батарея, а также скопление украинской военной техники", - сказал он.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, в мире
20:10 19.04.2022 (обновлено: 20:28 19.04.2022)
ВС России за сутки поразили 31 военный объект Украины
Минобороны: ВС России за сутки поразили 31 военный объект Украины
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация ВКС России за сутки поразила 31 военный объект Украины, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической авиацией ВКС России
поражен 31 военный объект Украины
. Среди них уничтожены: в районах населенных пунктов Раздольное и Новогродовка два пункта управления и 28 мест скопления живой силы и украинской военной техники, а также склад боеприпасов для реактивных систем залпового огня в районе Приволье", - сказал Конашенков на брифинге.
Еще три украинских беспилотника сбиты средствами противовоздушной обороны РФ над тремя населенными пунктами, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны над населенными пунктами Чернобаевка, Зализное и Покровское сбиты три украинских беспилотных летательных аппарата", - сказал он на брифинге.
Российские ракетные войска уничтожили за день на Украине два пункта управления, склад боеприпасов и артиллерийскую батарею, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками в течение дня поражены два пункта управления подразделений украинских войск, склад боеприпасов, артиллерийская батарея, а также скопление украинской военной техники", - сказал он.