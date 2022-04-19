https://ria.ru/20220419/ukraina-1784374706.html

ВС России за сутки поразили 31 военный объект Украины

ВС России за сутки поразили 31 военный объект Украины - РИА Новости, 19.04.2022

ВС России за сутки поразили 31 военный объект Украины

Оперативно-тактическая авиация ВКС России за сутки поразила 31 военный объект Украины, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T20:10

2022-04-19T20:10

2022-04-19T20:28

россия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776038750_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_73e48c10b8bbe8c42e339765ec8323c0.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация ВКС России за сутки поразила 31 военный объект Украины, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Еще три украинских беспилотника сбиты средствами противовоздушной обороны РФ над тремя населенными пунктами, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны над населенными пунктами Чернобаевка, Зализное и Покровское сбиты три украинских беспилотных летательных аппарата", - сказал он на брифинге.Российские ракетные войска уничтожили за день на Украине два пункта управления, склад боеприпасов и артиллерийскую батарею, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками в течение дня поражены два пункта управления подразделений украинских войск, склад боеприпасов, артиллерийская батарея, а также скопление украинской военной техники", - сказал он.

https://ria.ru/20220419/sholts-1784369657.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, украина, в мире