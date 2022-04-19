https://ria.ru/20220419/ukraina-1784366626.html

В Китае разоблачили "театральную постановку" США на Украине

В Китае разоблачили "театральную постановку" США на Украине - РИА Новости, 19.04.2022

В Китае разоблачили "театральную постановку" США на Украине

Соединенные Штаты инсценировали масштабную поддержку Украины ради увеличения прибыли национальных военно-промышленных компаний, пишет китайская газета Global... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T19:07

2022-04-19T19:07

2022-04-19T20:00

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украина

сша

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты инсценировали масштабную поддержку Украины ради увеличения прибыли национальных военно-промышленных компаний, пишет китайская газета Global Times."Спасение Украины оказалось лишь театральной постановкой. Вашингтон воспользовался искусственно созданным хаосом для извлечения собственной выгоды", — говорится в материале.По мнению авторов публикации, помимо взлета акций компаний, производящих оружие, администрация Белого дома рассчитывает сплотить Европу вокруг выдуманной опасности "российской угрозы"."Америка направила все усилия, чтобы превратить украинский кризис в затяжной. <…> Киеву же отведена лишь роль пешки", — заключил журналист.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784322359.html

https://ria.ru/20220419/soyuzniki-1784347109.html

https://ria.ru/20220418/tupik-1783992227.html

украина

сша

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, сша