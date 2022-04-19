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В Китае разоблачили "театральную постановку" США на Украине - РИА Новости, 19.04.2022
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В Китае разоблачили "театральную постановку" США на Украине
В Китае разоблачили "театральную постановку" США на Украине - РИА Новости, 19.04.2022
В Китае разоблачили "театральную постановку" США на Украине
Соединенные Штаты инсценировали масштабную поддержку Украины ради увеличения прибыли национальных военно-промышленных компаний, пишет китайская газета Global... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T19:07
2022-04-19T20:00
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты инсценировали масштабную поддержку Украины ради увеличения прибыли национальных военно-промышленных компаний, пишет китайская газета Global Times."Спасение Украины оказалось лишь театральной постановкой. Вашингтон воспользовался искусственно созданным хаосом для извлечения собственной выгоды", — говорится в материале.По мнению авторов публикации, помимо взлета акций компаний, производящих оружие, администрация Белого дома рассчитывает сплотить Европу вокруг выдуманной опасности "российской угрозы"."Америка направила все усилия, чтобы превратить украинский кризис в затяжной. &lt;…&gt; Киеву же отведена лишь роль пешки", — заключил журналист.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784322359.html
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в мире, украина, сша
19:07 19.04.2022 (обновлено: 20:00 19.04.2022)
 
В Китае разоблачили "театральную постановку" США на Украине

GT: США имитируют поддержку Украины, чтобы извлечь собственную выгоду

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время встречи с военнослужащими 82-й американской десантной дивизии в Польше
Президент США Джо Байден во время встречи с военнослужащими 82-й американской десантной дивизии в Польше - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время встречи с военнослужащими 82-й американской десантной дивизии в Польше
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты инсценировали масштабную поддержку Украины ради увеличения прибыли национальных военно-промышленных компаний, пишет китайская газета Global Times.
"Спасение Украины оказалось лишь театральной постановкой. Вашингтон воспользовался искусственно созданным хаосом для извлечения собственной выгоды", — говорится в материале.
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По мнению авторов публикации, помимо взлета акций компаний, производящих оружие, администрация Белого дома рассчитывает сплотить Европу вокруг выдуманной опасности "российской угрозы".
"Америка направила все усилия, чтобы превратить украинский кризис в затяжной. <…> Киеву же отведена лишь роль пешки", — заключил журналист.
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Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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