https://ria.ru/20220419/ukraina-1784364074.html

СМИ: Румыния хочет изменить законодательство для военной помощи Украине

СМИ: Румыния хочет изменить законодательство для военной помощи Украине - РИА Новости, 19.04.2022

СМИ: Румыния хочет изменить законодательство для военной помощи Украине

Власти Румынии планируют внести поправки в законодательство, чтобы передать Украине вооружение из государственных резервов, сообщает издание Romania libera. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T18:51

2022-04-19T18:51

2022-04-19T18:51

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КИШИНЕВ, 19 апр — РИА Новости. Власти Румынии планируют внести поправки в законодательство, чтобы передать Украине вооружение из государственных резервов, сообщает издание Romania libera."Румыния передаст Украине вооружение из резервов некоторых учреждений системы национальной обороны,.. это станет возможным благодаря поправке в румынское законодательство. Министерство обороны разработало Чрезвычайный указ", - сообщает газета.По данным издания, планируется внести поправки в постановление правительства, которое регулирует "накопление, вывоз и обновление продуктов из собственных резервов сил национальной обороны". После утверждения указа Румыния сможет поставлять вооружение из резервов не только странам-союзникам, но и партнерам НАТО, к которым относится и Украина.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220417/oruzhie-1783933054.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия, румыния