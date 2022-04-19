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СМИ: Румыния хочет изменить законодательство для военной помощи Украине - РИА Новости, 19.04.2022
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СМИ: Румыния хочет изменить законодательство для военной помощи Украине
СМИ: Румыния хочет изменить законодательство для военной помощи Украине - РИА Новости, 19.04.2022
СМИ: Румыния хочет изменить законодательство для военной помощи Украине
Власти Румынии планируют внести поправки в законодательство, чтобы передать Украине вооружение из государственных резервов, сообщает издание Romania libera. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T18:51
2022-04-19T18:51
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украина
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КИШИНЕВ, 19 апр — РИА Новости. Власти Румынии планируют внести поправки в законодательство, чтобы передать Украине вооружение из государственных резервов, сообщает издание Romania libera."Румыния передаст Украине вооружение из резервов некоторых учреждений системы национальной обороны,.. это станет возможным благодаря поправке в румынское законодательство. Министерство обороны разработало Чрезвычайный указ", - сообщает газета.По данным издания, планируется внести поправки в постановление правительства, которое регулирует "накопление, вывоз и обновление продуктов из собственных резервов сил национальной обороны". После утверждения указа Румыния сможет поставлять вооружение из резервов не только странам-союзникам, но и партнерам НАТО, к которым относится и Украина.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220417/oruzhie-1783933054.html
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в мире, украина, россия, румыния
18:51 19.04.2022
 
СМИ: Румыния хочет изменить законодательство для военной помощи Украине

Romania libera: Румыния хочет изменить законодательство для военной помощи Украине

© Pixabay / GhitaB27Клуж, Румыния
Клуж, Румыния - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© Pixabay / GhitaB27
Клуж, Румыния . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 апр — РИА Новости. Власти Румынии планируют внести поправки в законодательство, чтобы передать Украине вооружение из государственных резервов, сообщает издание Romania libera.
"Румыния передаст Украине вооружение из резервов некоторых учреждений системы национальной обороны,.. это станет возможным благодаря поправке в румынское законодательство. Министерство обороны разработало Чрезвычайный указ", - сообщает газета.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
17 апреля, 03:08
Глава ЕК призвала страны ЕС оперативно доставить оружие на Украину
По данным издания, планируется внести поправки в постановление правительства, которое регулирует "накопление, вывоз и обновление продуктов из собственных резервов сил национальной обороны". После утверждения указа Румыния сможет поставлять вооружение из резервов не только странам-союзникам, но и партнерам НАТО, к которым относится и Украина.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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