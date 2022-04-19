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В Госдуме рассказали, почему Киев не позволяет боевикам сдаваться в плен - РИА Новости, 19.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784353333.html
В Госдуме рассказали, почему Киев не позволяет боевикам сдаваться в плен
В Госдуме рассказали, почему Киев не позволяет боевикам сдаваться в плен - РИА Новости, 19.04.2022
В Госдуме рассказали, почему Киев не позволяет боевикам сдаваться в плен
Украинские власти не позволят боевикам, которые находятся на "Азовстали", сдаться ВС РФ в плен, так как они станут живым компроматом украинской власти и ее... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T17:55
2022-04-19T18:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
мариуполь
госдума рф
адальби шхагошев
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Украинские власти не позволят боевикам, которые находятся на "Азовстали", сдаться ВС РФ в плен, так как они станут живым компроматом украинской власти и ее антироссийских планов, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Вооруженные Силы России предлагают украинским боевикам-националистам и иностранным наемникам, засевшим на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, сдаться в 12.00 мск, для этого предусмотрен специальный алгоритм."Без всякого сомнения, сегодня есть силы, которые не выпускают и не дают сдаться националистам. Первая сила - киевская власть, которой не нужны живые заказчики, свидетели и исполнители ее преступлений. Вторая сила - сами командиры и нацисты "Азова", совершившие тяжкие преступления", - заявил парламентарий.Шхагошев уверен, что большинство боевиков хочет сдаться, "но все зависит от того, как это большинство справится с удерживающим их меньшинством". "Безусловно, тот шаг, который был сделан со стороны ВС РФ и милиции ДНР еще раз демонстрируют мировому сообществу, что заявления, которые распространялись "азовцами" и властями Украины о мирных жителях на "Азовстали", сводятся к нулю. Десятки машин скорой помощи, несколько коридоров выхода, сотня автобусов… мы готовы принять их", - резюмировал политик.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
https://ria.ru/20220419/naemniki-1784224044.html
https://ria.ru/20220418/plennye-1784076544.html
https://ria.ru/20220408/mariupol-1782357279.html
россия
украина
мариуполь
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в мире, россия, украина, мариуполь, госдума рф, адальби шхагошев, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
17:55 19.04.2022 (обновлено: 18:00 19.04.2022)
 
В Госдуме рассказали, почему Киев не позволяет боевикам сдаваться в плен

Депутат Госдумы Шхагошев: Киеву не нужен живой компромат в лице пленных боевиков

© РИА Новости / Илья ПиталевДым над заводом "Азовсталь" в Мариуполе
Дым над заводом Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Дым над заводом "Азовсталь" в Мариуполе
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Украинские власти не позволят боевикам, которые находятся на "Азовстали", сдаться ВС РФ в плен, так как они станут живым компроматом украинской власти и ее антироссийских планов, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Ранее руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Вооруженные Силы России предлагают украинским боевикам-националистам и иностранным наемникам, засевшим на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, сдаться в 12.00 мск, для этого предусмотрен специальный алгоритм.
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"Без всякого сомнения, сегодня есть силы, которые не выпускают и не дают сдаться националистам. Первая сила - киевская власть, которой не нужны живые заказчики, свидетели и исполнители ее преступлений. Вторая сила - сами командиры и нацисты "Азова", совершившие тяжкие преступления", - заявил парламентарий.
Шхагошев уверен, что большинство боевиков хочет сдаться, "но все зависит от того, как это большинство справится с удерживающим их меньшинством".
"Безусловно, тот шаг, который был сделан со стороны ВС РФ и милиции ДНР еще раз демонстрируют мировому сообществу, что заявления, которые распространялись "азовцами" и властями Украины о мирных жителях на "Азовстали", сводятся к нулю. Десятки машин скорой помощи, несколько коридоров выхода, сотня автобусов… мы готовы принять их", - резюмировал политик.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
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