На Украине заблокировали счета лиц, заподозренных в государственной измене
На Украине заблокировали счета лиц, заподозренных в госизмене, на 23 миллиона долларов
© AP Photo / Emilio MorenattiВид Киева. 24 февраля 2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Вид Киева. 24 февраля 2022. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Государственная служба финансового мониторинга Украины заявила, что заблокировала в первом квартале 2022 года более 687 миллионов гривен (23,2 миллиона долларов), принадлежащих людям, которых подозревают в том, что они могут быть "коллаборантами" и "изменниками".
"Основным направлением деятельности Госфинмониторинга является установление каналов финансирования лиц, которые могут быть связаны с военной агрессией со стороны Российской Федерации (РФ) и Республики Беларусь (РБ) в отношении Украины, в т.ч. диверсионно-разведывательных групп. Так, в I квартале 2022 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 14 материалов по финансовым операциям 83-х человек, относительно которых есть обоснованные подозрения, что они являются коллаборантами/изменниками и могут быть связаны с военной агрессией РФ и РБ в отношении Украины", - говорится в сообщении на странице ведомства в соцсетях. Отмечается, что в ходе указанных финансовых расследований "Госфинмониторингом остановлены (заблокированы) средства в сумме 687,4 миллионов гривен".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.