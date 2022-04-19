https://ria.ru/20220419/ukraina-1784340291.html

В Германии снизилось число жителей, поддерживающих поставки оружия Киеву

В Германии снизилось число жителей, поддерживающих поставки оружия Киеву - РИА Новости, 19.04.2022

В Германии снизилось число жителей, поддерживающих поставки оружия Киеву

Число немцев, которые поддерживают поставки наступательных вооружений и тяжелой техники Украине, за неделю снизилось с 55% до 51%, следует из опроса,... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T16:55

2022-04-19T16:55

2022-04-19T16:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

германия

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_f041916401715e52fc7aa9a6bc5d87bb.jpg

БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. Число немцев, которые поддерживают поставки наступательных вооружений и тяжелой техники Украине, за неделю снизилось с 55% до 51%, следует из опроса, проведенного институтом Forsa по заказу телеканалов RTL/n-tv.По его данным, большинство немцев (51%) поддерживают поставку наступательных вооружений и тяжелой техники Украине, вместе с тем неделей ранее этот показатель составлял 55%. Еще 37% выступили против таких поставок. В целом 38% респондентов считают, что правительство ФРГ делает недостаточно для поддержки Киева. Еще 34% одобряют нынешний уровень поддержки, а 16% считают, что Берлин делает слишком много.Большинство немцев (79%) сильнее всего обеспокоены событиями на Украине, почти половина респондентов (49%) в качестве главного для себя вопроса назвали пандемию коронавируса, еще 44% - цены на энергоносители.Опрос проводился с 5 по 11 апреля, в нем приняли участие 2500 человек, погрешность составила 2,5 процентных пункта.

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784220316.html

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, германия, санкции