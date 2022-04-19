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В Германии снизилось число жителей, поддерживающих поставки оружия Киеву - РИА Новости, 19.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784340291.html
В Германии снизилось число жителей, поддерживающих поставки оружия Киеву
В Германии снизилось число жителей, поддерживающих поставки оружия Киеву - РИА Новости, 19.04.2022
В Германии снизилось число жителей, поддерживающих поставки оружия Киеву
Число немцев, которые поддерживают поставки наступательных вооружений и тяжелой техники Украине, за неделю снизилось с 55% до 51%, следует из опроса,... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T16:55
2022-04-19T16:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
германия
санкции
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БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. Число немцев, которые поддерживают поставки наступательных вооружений и тяжелой техники Украине, за неделю снизилось с 55% до 51%, следует из опроса, проведенного институтом Forsa по заказу телеканалов RTL/n-tv.По его данным, большинство немцев (51%) поддерживают поставку наступательных вооружений и тяжелой техники Украине, вместе с тем неделей ранее этот показатель составлял 55%. Еще 37% выступили против таких поставок. В целом 38% респондентов считают, что правительство ФРГ делает недостаточно для поддержки Киева. Еще 34% одобряют нынешний уровень поддержки, а 16% считают, что Берлин делает слишком много.Большинство немцев (79%) сильнее всего обеспокоены событиями на Украине, почти половина респондентов (49%) в качестве главного для себя вопроса назвали пандемию коронавируса, еще 44% - цены на энергоносители.Опрос проводился с 5 по 11 апреля, в нем приняли участие 2500 человек, погрешность составила 2,5 процентных пункта.
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784220316.html
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в мире, украина, германия, санкции
16:55 19.04.2022
 
В Германии снизилось число жителей, поддерживающих поставки оружия Киеву

Число немцев, поддерживающих поставки оружия Киеву, упало за неделю с 55 до 51 процента

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. Число немцев, которые поддерживают поставки наступательных вооружений и тяжелой техники Украине, за неделю снизилось с 55% до 51%, следует из опроса, проведенного институтом Forsa по заказу телеканалов RTL/n-tv.
По его данным, большинство немцев (51%) поддерживают поставку наступательных вооружений и тяжелой техники Украине, вместе с тем неделей ранее этот показатель составлял 55%. Еще 37% выступили против таких поставок. В целом 38% респондентов считают, что правительство ФРГ делает недостаточно для поддержки Киева. Еще 34% одобряют нынешний уровень поддержки, а 16% считают, что Берлин делает слишком много.
Большинство немцев (79%) сильнее всего обеспокоены событиями на Украине, почти половина респондентов (49%) в качестве главного для себя вопроса назвали пандемию коронавируса, еще 44% - цены на энергоносители.
Опрос проводился с 5 по 11 апреля, в нем приняли участие 2500 человек, погрешность составила 2,5 процентных пункта.
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