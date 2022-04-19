https://ria.ru/20220419/ukraina-1784335948.html

Зеленский предложил Раде продлить военное положение до 25 мая

Зеленский предложил Раде продлить военное положение до 25 мая - РИА Новости, 19.04.2022

Зеленский предложил Раде продлить военное положение до 25 мая

Владимир Зеленский предлагает Верховной раде продлить действие военного положения, срок которого истекает 25 апреля, на 30 суток. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T16:34

2022-04-19T16:34

2022-04-19T16:44

обострение ситуации в днр и лнр

украина

в мире

владимир зеленский

верховная рада украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский предлагает Верховной раде продлить действие военного положения, срок которого истекает 25 апреля, на 30 суток.Во вторник Зеленский внес в парламент законопроект о продлении действия военного положения, которое было введено на Украине 24 февраля. Срок его действия заканчивается 25 апреля.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220417/azovstal-1783929952.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, владимир зеленский, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр