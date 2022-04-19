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Зеленский предложил Раде продлить военное положение до 25 мая - РИА Новости, 19.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784335948.html
Зеленский предложил Раде продлить военное положение до 25 мая
Зеленский предложил Раде продлить военное положение до 25 мая - РИА Новости, 19.04.2022
Зеленский предложил Раде продлить военное положение до 25 мая
Владимир Зеленский предлагает Верховной раде продлить действие военного положения, срок которого истекает 25 апреля, на 30 суток. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T16:34
2022-04-19T16:44
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
владимир зеленский
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский предлагает Верховной раде продлить действие военного положения, срок которого истекает 25 апреля, на 30 суток.Во вторник Зеленский внес в парламент законопроект о продлении действия военного положения, которое было введено на Украине 24 февраля. Срок его действия заканчивается 25 апреля.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина, в мире, владимир зеленский, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
16:34 19.04.2022 (обновлено: 16:44 19.04.2022)
 
Зеленский предложил Раде продлить военное положение до 25 мая

Президент Зеленский предложил Раде продлить военное положение на Украине до 25 мая

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский предлагает Верховной раде продлить действие военного положения, срок которого истекает 25 апреля, на 30 суток.
Во вторник Зеленский внес в парламент законопроект о продлении действия военного положения, которое было введено на Украине 24 февраля. Срок его действия заканчивается 25 апреля.
"Продлить срок действия военного положения на Украине с 5.30 (совпадает с мск) 25 апреля 2022 года сроком на 30 суток", - говорится в тексте пояснительной записки.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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