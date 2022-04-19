https://ria.ru/20220419/ukraina-1784324515.html
Россиянина задержали за попытку вступить в ряды украинских боевиков
Россиянина задержали за попытку вступить в ряды украинских боевиков - РИА Новости, 19.04.2022
Россиянина задержали за попытку вступить в ряды украинских боевиков
Силовики в Белгородской области задержали уроженца Салехарда, который хотел попасть на Украину и воевать в рядах украинских боевиков, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T16:01
2022-04-19T16:01
2022-04-19T16:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
украина
белгород
россия
салехард
владимир путин
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БЕЛГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Силовики в Белгородской области задержали уроженца Салехарда, который хотел попасть на Украину и воевать в рядах украинских боевиков, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Уголовное дело против уроженца Салехарда возбуждено по части 1 статьи 30, части 2 статьи 208 УК РФ "Организация незаконного вооруженного формирования или участия в нем", - сказал собеседник агентства.По словам источника, после начала российской спецоперации молодой человек начал искать возможности попасть на Украину."Однако реализовать план мужчине не удалось, его задержали, когда он попытался незаконно пересечь российско-украинскую границу", - добавил источник.При этом на допросе мужчина рассказал, что у него были материальные трудности. Вступлением в ряды боевиков он хотел заработать денег."Я собирался пойти на территорию Украины... Поскольку у меня были проблемы в материальном плане, я хотел заработать денег. Большую часть денег я хотел отдать на восстановление инфраструктуры Украины", - сказал мужчина на видео допроса, которое есть в распоряжении РИА Новости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220419/dnr-1784309504.html
https://ria.ru/20220419/ubiystva-1784304162.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, белгород, россия, салехард, владимир путин, донбасс
16:01 19.04.2022 (обновлено: 16:09 19.04.2022)
Россиянина задержали за попытку вступить в ряды украинских боевиков
В Белгороде задержали уроженца Салехарда, пытавшегося вступить в ряды украинских боевиков
БЕЛГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Силовики в Белгородской области задержали уроженца Салехарда, который хотел попасть на Украину и воевать в рядах украинских боевиков, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Уголовное дело против уроженца Салехарда возбуждено по части 1 статьи 30, части 2 статьи 208 УК РФ "Организация незаконного вооруженного формирования или участия в нем", - сказал собеседник агентства.
По словам источника, после начала российской спецоперации молодой человек начал искать возможности попасть на Украину.
"Однако реализовать план мужчине не удалось, его задержали, когда он попытался незаконно пересечь российско-украинскую границу", - добавил источник.
При этом на допросе мужчина рассказал, что у него были материальные трудности. Вступлением в ряды боевиков он хотел заработать денег.
"Я собирался пойти на территорию Украины... Поскольку у меня были проблемы в материальном плане, я хотел заработать денег. Большую часть денег я хотел отдать на восстановление инфраструктуры Украины", - сказал мужчина на видео допроса, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.