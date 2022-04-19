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Нидерланды поставят Украине бронетранспортеры - РИА Новости, 19.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784315875.html
Нидерланды поставят Украине бронетранспортеры
Нидерланды поставят Украине бронетранспортеры - РИА Новости, 19.04.2022
Нидерланды поставят Украине бронетранспортеры
Нидерланды в сотрудничестве с партнерами намерены поставлять Украине бронетранспортеры, сообщила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T15:25
2022-04-19T15:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
нидерланды
россия
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ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Нидерланды в сотрудничестве с партнерами намерены поставлять Украине бронетранспортеры, сообщила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен.Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и министр обороны провели телефонный разговор с Владимиром Зеленским."Война на Украине переходит в новую фазу... Мы продолжим поддерживать Украину. Именно поэтому Нидерланды в сотрудничестве с другими странами будут поставлять туда более тяжелую военную технику, начиная с бронетранспортеров", - написала Оллонгрен в своем аккаунте в Twitter.При этом ранее Нидерланды поставляли Киеву только военное снаряжение, в том числе снайперские винтовки, боевые шлемы, бронежилеты и металлодетекторы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220412/oruzhie-1782940050.html
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784220316.html
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в мире, украина, нидерланды, россия
15:25 19.04.2022 (обновлено: 15:44 19.04.2022)
 
Нидерланды поставят Украине бронетранспортеры

Министр обороны: Нидерланды намерены поставлять Украине бронетранспортеры

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ в Киевской области
Военнослужащие ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ в Киевской области. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Нидерланды в сотрудничестве с партнерами намерены поставлять Украине бронетранспортеры, сообщила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен.
Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и министр обороны провели телефонный разговор с Владимиром Зеленским.
Военнослужащий ВСУ с противотанковым ракетным комплексом NLAW в Киевской области - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 08:00
"Такого еще не поставляли". Какое оружие Украина получит от Запада
"Война на Украине переходит в новую фазу... Мы продолжим поддерживать Украину. Именно поэтому Нидерланды в сотрудничестве с другими странами будут поставлять туда более тяжелую военную технику, начиная с бронетранспортеров", - написала Оллонгрен в своем аккаунте в Twitter.
При этом ранее Нидерланды поставляли Киеву только военное снаряжение, в том числе снайперские винтовки, боевые шлемы, бронежилеты и металлодетекторы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Немецкий танк Leopard - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаНидерландыРоссия
 
 
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