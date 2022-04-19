https://ria.ru/20220419/ukraina-1784315875.html

Нидерланды поставят Украине бронетранспортеры

Нидерланды поставят Украине бронетранспортеры - РИА Новости, 19.04.2022

Нидерланды поставят Украине бронетранспортеры

Нидерланды в сотрудничестве с партнерами намерены поставлять Украине бронетранспортеры, сообщила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T15:25

2022-04-19T15:25

2022-04-19T15:44

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ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Нидерланды в сотрудничестве с партнерами намерены поставлять Украине бронетранспортеры, сообщила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен.Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и министр обороны провели телефонный разговор с Владимиром Зеленским."Война на Украине переходит в новую фазу... Мы продолжим поддерживать Украину. Именно поэтому Нидерланды в сотрудничестве с другими странами будут поставлять туда более тяжелую военную технику, начиная с бронетранспортеров", - написала Оллонгрен в своем аккаунте в Twitter.При этом ранее Нидерланды поставляли Киеву только военное снаряжение, в том числе снайперские винтовки, боевые шлемы, бронежилеты и металлодетекторы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220412/oruzhie-1782940050.html

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784220316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, нидерланды, россия