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В Еврокомиссии хотят продолжить снабжать Украину оружием - РИА Новости, 19.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784309925.html
В Еврокомиссии хотят продолжить снабжать Украину оружием
В Еврокомиссии хотят продолжить снабжать Украину оружием - РИА Новости, 19.04.2022
В Еврокомиссии хотят продолжить снабжать Украину оружием
Европейский союз продолжает поддерживать политическое урегулирование ситуации на Украине, но до прекращения вооруженных действий будет поддерживать Киев оружием РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T14:58
2022-04-19T14:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
евросоюз
украина
ситуация в днр и лнр
еврокомиссия
россия
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БРЮССЕЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Европейский союз продолжает поддерживать политическое урегулирование ситуации на Украине, но до прекращения вооруженных действий будет поддерживать Киев оружием для повышения его обороноспособности, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитическоцй службы ЕС Питер Стано."ЕС с самого начала конфликта, и даже до его начала, говорил, что любые вопросы между Россией и Украиной должны решаться за столом переговоров. ЕС всегда поддерживал любые дискуссии в многочисленных форматах. И до сих пор мы поддерживаем решения, достигаемые за столом переговоров. За Россией остается решение, когда прекратить незаконную агрессию против Украины. А до тех пор ЕС будет оказывать Украине финансово-экономическую и военную поддержку и продолжит работать над санкциями", - сообщил он, отвечая на вопрос журналистов о том, считают ли в ЕС, что Россию "можно победить на поле боя".Стано также подчеркнул, что увеличение поставок оружия на Украину – "это не поддержка войны, а поддержка способности Украины обороняться". "В этом случае "больше оружия" не означает "больше войны". Больше оружия Украине означает больше возможности для украинской армии защищать своих граждан и свою страну, которая была разрушена", - указал Питер Стано.Он также отметил, что "ЕС пытается найти решение этого кризиса через международные институты, ООН, потому что это агрессия не только в отношении Украины, но также нарушение международных законов, международного гуманитарного права и всех международных правил, на которых базируется современный цивилизованный мир"."Война может закончиться уже сегодня, если Россия это захочет. И не потребуется никакое оружие Украине. Украина просто себя защищает", - пояснил свою позицию представитель европейской внешнеполитической службы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html
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в мире, евросоюз, украина, ситуация в днр и лнр, еврокомиссия, россия
14:58 19.04.2022
 
В Еврокомиссии хотят продолжить снабжать Украину оружием

Представитель ЕС Стано: союз за политическое урегулирование, но будет помогать Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Европейский союз продолжает поддерживать политическое урегулирование ситуации на Украине, но до прекращения вооруженных действий будет поддерживать Киев оружием для повышения его обороноспособности, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитическоцй службы ЕС Питер Стано.
"ЕС с самого начала конфликта, и даже до его начала, говорил, что любые вопросы между Россией и Украиной должны решаться за столом переговоров. ЕС всегда поддерживал любые дискуссии в многочисленных форматах. И до сих пор мы поддерживаем решения, достигаемые за столом переговоров. За Россией остается решение, когда прекратить незаконную агрессию против Украины. А до тех пор ЕС будет оказывать Украине финансово-экономическую и военную поддержку и продолжит работать над санкциями", - сообщил он, отвечая на вопрос журналистов о том, считают ли в ЕС, что Россию "можно победить на поле боя".
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Стано также подчеркнул, что увеличение поставок оружия на Украину – "это не поддержка войны, а поддержка способности Украины обороняться". "В этом случае "больше оружия" не означает "больше войны". Больше оружия Украине означает больше возможности для украинской армии защищать своих граждан и свою страну, которая была разрушена", - указал Питер Стано.
Он также отметил, что "ЕС пытается найти решение этого кризиса через международные институты, ООН, потому что это агрессия не только в отношении Украины, но также нарушение международных законов, международного гуманитарного права и всех международных правил, на которых базируется современный цивилизованный мир".
"Война может закончиться уже сегодня, если Россия это захочет. И не потребуется никакое оружие Украине. Украина просто себя защищает", - пояснил свою позицию представитель европейской внешнеполитической службы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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