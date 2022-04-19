https://ria.ru/20220419/ukraina-1784289550.html
МИД Японии призвал не осуждать россиян из-за событий на Украине
МИД Японии призвал не осуждать россиян из-за событий на Украине - РИА Новости, 19.04.2022
МИД Японии призвал не осуждать россиян из-за событий на Украине
Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси призвал не подвергать граждан России осуждению в свете ситуации на Украине "лишь за то, что они являются россиянами". РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:28
2022-04-19T13:28
2022-04-19T13:40
в мире
владимир путин
сергей лавров
россия
украина
донбасс
признание днр и лнр в россии
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ТОКИО, 19 апр – РИА Новости. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси призвал не подвергать граждан России осуждению в свете ситуации на Украине "лишь за то, что они являются россиянами".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
https://ria.ru/20220419/sanktsii-1784216300.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, сергей лавров, россия, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии
13:28 19.04.2022 (обновлено: 13:40 19.04.2022)
МИД Японии призвал не осуждать россиян из-за событий на Украине
Глава МИД Японии Есимаса призвал не подвергать осуждению россиян из-за событий на Украине