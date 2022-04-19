https://ria.ru/20220419/ukraina-1784289015.html

Запад превратил Украину в "анти-Россию", считают в "Партии пенсионеров"

Запад превратил Украину в "анти-Россию", считают в "Партии пенсионеров" - РИА Новости, 19.04.2022

Запад превратил Украину в "анти-Россию", считают в "Партии пенсионеров"

Ситуация на Украине и связанная с ней специальная военная операция были очевидными для старшего поколения, Запад настойчиво работал над тем, чтобы превратить... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T13:27

2022-04-19T13:27

2022-04-19T15:41

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Ситуация на Украине и связанная с ней специальная военная операция были очевидными для старшего поколения, Запад настойчиво работал над тем, чтобы превратить Украину в "анти-Россию", заявил председатель "Партии пенсионеров" Владимир Бураков."Проведение необходимых реформ, решение ключевых задач в настоящее время осложнено международной обстановкой. Людям старшего поколения очевидно, что ситуация, сложившаяся на Украине, связанная с этим необходимость проведения специальной военной операции, в принципе, не является чем-то уж неожиданным. Запад давно сделал ставку на превращение Украины в анти-Россию, настойчиво работал над этим и в конечном итоге добился искомого", - сообщил Бураков на седьмом съезде "Партии пенсионеров".Он отметил, что необходимо объективно оценить последствия ситуацию, а партия готова поделиться опытом и принять участие в этом."Партия пенсионеров считает необходимым глубоко, а главное объективно и беспристрастно оценить последствия сложившейся ситуации в целом и извлечь уроки. Партия готова принять в этом участие, среди членов нашей партии есть люди с огромным политическим опытом, им есть что сказать, предложить по данному вопросу", - отметил Бураков.Кроме того, лидер партии указал, что нужны системные решения, которые позволят обеспечить безопасность России, "отобьют охоту" у русофобов и обеспечат устойчивое экономическое развитие страны.Спецоперацию на Украине нужно довести до логического конца, полагают в "Партии пенсионеров"."Безопасность и территориальная целостность РФ должны быть надёжно защищены. Партия пенсионеров" убеждена в том, что каждая необходимая операция, будь она хоть медицинской, хоть военной, обязательно должна быть доведена до логического конца и завершена, исключив все возможные риски и опасности", - говорится в заявлении в партии, озвученном на съезде.Также участники отметили, что военнослужащие, участвующие в спецоперации, и их семьи должны получить понимание и поддержку."Партия пенсионеров призывает всех граждан РФ сплотиться вокруг президента РФ, Вооруженных сил РФ, правоохранительных органов и специальных служб нашей страны, всецело поддержав их действия", - отметили в партии.

https://ria.ru/20220419/prepodavanie-1784266621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, общество, украина, россия, партия пенсионеров россии