https://ria.ru/20220419/ukraina-1784276812.html

В Мукачеве демонтировали обелиск в честь солдат Великой Отечественной войны

В Мукачеве демонтировали обелиск в честь солдат Великой Отечественной войны - РИА Новости, 19.04.2022

В Мукачеве демонтировали обелиск в честь солдат Великой Отечественной войны

В украинском Мукачеве в центре города демонтировали советский обелиск в честь солдат, погибших в Великой Отечественной войне, могилы с останками перезахоронят... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T12:45

2022-04-19T12:45

2022-04-19T12:46

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В украинском Мукачеве в центре города демонтировали советский обелиск в честь солдат, погибших в Великой Отечественной войне, могилы с останками перезахоронят на центральном кладбище, сообщил местный городской совет."В Мукачево из центральной части города демонтировали советский монумент. Речь идет об обелиске в центре города. Этот объект сегодня утром уже демонтирован во исполнение решения исполнительного комитета "О демонтаже памятников истории и монументального искусства", - говорится в сообщении на странице горсовета в Facebook*.Отмечается, что могилы будут перезахоронены."Напомним, что во исполнение решения сессии Мукачевского городского совета в 2016 году в городе состоялся общегородской консультативный опрос. 76% мукачевцев, принявших участие в городском плебисците, высказались за перенос с почестями захоронений погибших с центральной части города Мукачево на центральное кладбище города", - говорится в сообщении.Также в горсовете добавили, что в 2020 году в Мукачеве открыли Мемориальный парк и монумент всем воинам-защитникам. Там установили монумент воинам-защитникам – три каменных глыбы с крестом посередине.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу с 21 мая 2015 года.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

мукачево

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, сергей лавров, мукачево, россия, украина, признание днр и лнр в россии