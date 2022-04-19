https://ria.ru/20220419/ukraina-1784272407.html

Евросоюз планирует создать фонд для восстановления Украины, сообщили СМИ

Евросоюз планирует создать фонд для восстановления Украины, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.04.2022

Евросоюз планирует создать фонд для восстановления Украины, сообщили СМИ

Европейский союз планирует общими усилиями стран-участниц создать фонд для финансирования восстановления Украины, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T12:34

2022-04-19T12:34

2022-04-19T12:34

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Европейский союз планирует общими усилиями стран-участниц создать фонд для финансирования восстановления Украины, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Проект будет реализован по модели фонда ЕС, предназначенного для ликвидации последствий пандемии COVID-19 на экономики стран Евросоюза. По данным Блумберг, затраты на создание фонда будут покрыты странами-участницами.В создании фонда также примут участие Европейская комиссия, Всемирный банк и Международный валютный фонд.Отмечается, что одной из проблем на пути восстановления страны будет распространившаяся на Украине коррупция. Ввиду этого обсуждается создание эффективных надзорных органов для борьбы с нею.По данным всемирного банка, ущерб стране в результате боевых действий на ее территории уже сейчас составляет порядка 1 триллиона долларов. Как сообщают источники Блумберг, в течение первых нескольких десятков лет существования фонда может выдать вплоть до нескольких сотен миллиардов евро.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220412/ekonomika-1783160312.html

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782782805.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, донбасс, евросоюз, всемирный банк, в мире, европа