https://ria.ru/20220419/ukraina-1784263841.html

На Украине начинается следующая фаза спецоперации, заявил Лавров

На Украине начинается следующая фаза спецоперации, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2022

На Украине начинается следующая фаза спецоперации, заявил Лавров

На Украине начинается следующая фаза российской военной спецоперации, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T12:07

2022-04-19T12:07

2022-04-19T17:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. На Украине начинается следующая фаза российской военной спецоперации, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today.Он подчеркнул, что кризис давно мог разрешиться, если бы президент Украины Владимир Зеленский шел на сотрудничество и стремился к выполнению Минских соглашений. В то же время "Запад предал Зеленского", воспользовавшись им против России.Москва сразу после встречи в Стамбуле изменила "конфигурацию военного присутствия на Украине", продолжил Лавров."Мы сказали, что, поскольку мы верим в то, что они представили на рассмотрение то, что может лечь в основу соглашения, мы в качестве жеста доброй воли изменили конфигурацию в Черниговской и Киевской областях, однако, знаете, это не было оценено по достоинству, вместо этого сразу же произошла постановка в Буче", — отметил глава МИД.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784255182.html

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров: "Следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается" На Украине начинается следующая фаза российской военной спецоперации, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today. 2022-04-19T12:07 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии