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На Украине начинается следующая фаза спецоперации, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784263841.html
На Украине начинается следующая фаза спецоперации, заявил Лавров
На Украине начинается следующая фаза спецоперации, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2022
На Украине начинается следующая фаза спецоперации, заявил Лавров
На Украине начинается следующая фаза российской военной спецоперации, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:07
2022-04-19T17:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. На Украине начинается следующая фаза российской военной спецоперации, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today.Он подчеркнул, что кризис давно мог разрешиться, если бы президент Украины Владимир Зеленский шел на сотрудничество и стремился к выполнению Минских соглашений. В то же время "Запад предал Зеленского", воспользовавшись им против России.Москва сразу после встречи в Стамбуле изменила "конфигурацию военного присутствия на Украине", продолжил Лавров."Мы сказали, что, поскольку мы верим в то, что они представили на рассмотрение то, что может лечь в основу соглашения, мы в качестве жеста доброй воли изменили конфигурацию в Черниговской и Киевской областях, однако, знаете, это не было оценено по достоинству, вместо этого сразу же произошла постановка в Буче", — отметил глава МИД.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784255182.html
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Лавров: "Следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается"
На Украине начинается следующая фаза российской военной спецоперации, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today.
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в мире, признание днр и лнр в россии
12:07 19.04.2022 (обновлено: 17:17 19.04.2022)
 
На Украине начинается следующая фаза спецоперации, заявил Лавров

Глава МИД Сергей Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации на Украине

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. На Украине начинается следующая фаза российской военной спецоперации, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today.
"Операция на востоке Украины направлена на — как уже было объявлено — полное освобождение Донецкой и Луганской республик. Эта операция продолжится, следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается. И, мне кажется, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации", — отметил министр.
Он подчеркнул, что кризис давно мог разрешиться, если бы президент Украины Владимир Зеленский шел на сотрудничество и стремился к выполнению Минских соглашений. В то же время "Запад предал Зеленского", воспользовавшись им против России.
Москва сразу после встречи в Стамбуле изменила "конфигурацию военного присутствия на Украине", продолжил Лавров.
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"Мы сказали, что, поскольку мы верим в то, что они представили на рассмотрение то, что может лечь в основу соглашения, мы в качестве жеста доброй воли изменили конфигурацию в Черниговской и Киевской областях, однако, знаете, это не было оценено по достоинству, вместо этого сразу же произошла постановка в Буче", — отметил глава МИД.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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