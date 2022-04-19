https://ria.ru/20220419/ukraina-1784263841.html
На Украине начинается следующая фаза спецоперации, заявил Лавров
На Украине начинается следующая фаза спецоперации, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2022
На Украине начинается следующая фаза спецоперации, заявил Лавров
На Украине начинается следующая фаза российской военной спецоперации, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:07
2022-04-19T12:07
2022-04-19T17:17
обострение ситуации в днр и лнр
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признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. На Украине начинается следующая фаза российской военной спецоперации, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today.Он подчеркнул, что кризис давно мог разрешиться, если бы президент Украины Владимир Зеленский шел на сотрудничество и стремился к выполнению Минских соглашений. В то же время "Запад предал Зеленского", воспользовавшись им против России.Москва сразу после встречи в Стамбуле изменила "конфигурацию военного присутствия на Украине", продолжил Лавров."Мы сказали, что, поскольку мы верим в то, что они представили на рассмотрение то, что может лечь в основу соглашения, мы в качестве жеста доброй воли изменили конфигурацию в Черниговской и Киевской областях, однако, знаете, это не было оценено по достоинству, вместо этого сразу же произошла постановка в Буче", — отметил глава МИД.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784255182.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784279957_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fcb457c5ab02e8d76d1a929aa23481ee.jpg
Лавров: "Следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается"
На Украине начинается следующая фаза российской военной спецоперации, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today.
2022-04-19T12:07
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PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии
12:07 19.04.2022 (обновлено: 17:17 19.04.2022)
На Украине начинается следующая фаза спецоперации, заявил Лавров
Глава МИД Сергей Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации на Украине
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости.
На Украине начинается следующая фаза российской военной спецоперации, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью
телеканалу India Today.
"Операция на востоке Украины направлена на — как уже было объявлено — полное освобождение Донецкой и Луганской республик. Эта операция продолжится, следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается. И, мне кажется, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации", — отметил министр.
Он подчеркнул, что кризис давно мог разрешиться, если бы президент Украины Владимир Зеленский шел на сотрудничество и стремился к выполнению Минских соглашений. В то же время "Запад предал Зеленского", воспользовавшись им против России.
Москва сразу после встречи в Стамбуле изменила "конфигурацию военного присутствия на Украине", продолжил Лавров.
"Мы сказали, что, поскольку мы верим в то, что они представили на рассмотрение то, что может лечь в основу соглашения, мы в качестве жеста доброй воли изменили конфигурацию в Черниговской и Киевской областях, однако, знаете, это не было оценено по достоинству, вместо этого сразу же произошла постановка в Буче", — отметил глава МИД.
Россия
24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. По словам президента Владимира Путина
, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.