https://ria.ru/20220419/ukraina-1784262112.html

Россия установит правду о преступлениях украинских неонацистов, заявил МИД

Россия установит правду о преступлениях украинских неонацистов, заявил МИД - РИА Новости, 19.04.2022

Россия установит правду о преступлениях украинских неонацистов, заявил МИД

Россия намерена установить правду о преступлениях украинских неонацистов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T11:58

2022-04-19T11:58

2022-04-19T11:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

сирия

дамаск (город)

белые каски

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия намерена установить правду о преступлениях украинских неонацистов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы проводим расследование в отношении зверств, совершенных неонацистскими батальонами и вооруженными силами Украины. Была создана специальная комиссия, в рамках российского правового поля есть общественная организация, имеющая колоссальный опыт. Они расследовали преступления, совершенные "Белыми касками" в Сирии и другие случаи. Мы не остановимся перед установлением правды", - сказал Лавров в интервью телеканалу India Today.Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

россия

сирия

дамаск (город)

украина

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, сирия, дамаск (город), белые каски, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров