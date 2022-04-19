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Россия установит правду о преступлениях украинских неонацистов, заявил МИД - РИА Новости, 19.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784262112.html
Россия установит правду о преступлениях украинских неонацистов, заявил МИД
Россия установит правду о преступлениях украинских неонацистов, заявил МИД - РИА Новости, 19.04.2022
Россия установит правду о преступлениях украинских неонацистов, заявил МИД
Россия намерена установить правду о преступлениях украинских неонацистов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T11:58
2022-04-19T11:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
сирия
дамаск (город)
белые каски
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия намерена установить правду о преступлениях украинских неонацистов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы проводим расследование в отношении зверств, совершенных неонацистскими батальонами и вооруженными силами Украины. Была создана специальная комиссия, в рамках российского правового поля есть общественная организация, имеющая колоссальный опыт. Они расследовали преступления, совершенные "Белыми касками" в Сирии и другие случаи. Мы не остановимся перед установлением правды", - сказал Лавров в интервью телеканалу India Today.Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.
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россия
сирия
дамаск (город)
украина
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в мире, россия, сирия, дамаск (город), белые каски, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
11:58 19.04.2022
 
Россия установит правду о преступлениях украинских неонацистов, заявил МИД

Глава МИД Лавров: Россия установит правду о преступлениях украинских неонацистов

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия намерена установить правду о преступлениях украинских неонацистов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы проводим расследование в отношении зверств, совершенных неонацистскими батальонами и вооруженными силами Украины. Была создана специальная комиссия, в рамках российского правового поля есть общественная организация, имеющая колоссальный опыт. Они расследовали преступления, совершенные "Белыми касками" в Сирии и другие случаи. Мы не остановимся перед установлением правды", - сказал Лавров в интервью телеканалу India Today.
Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.04.2022 года
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСирияДамаск (город)Белые каскиВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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