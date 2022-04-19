https://ria.ru/20220419/ukraina-1784261745.html

Украина не оценила российский жест доброй воли, заявил Лавров

Украина не оценила российский жест доброй воли, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2022

Украина не оценила российский жест доброй воли, заявил Лавров

Россия после переговоров в Стамбуле в качестве жеста доброй воли изменила конфигурацию войск на Украине, но это не было оценено должным образом, заявил глава... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T11:57

2022-04-19T11:57

2022-04-19T12:00

в мире

украина

сергей лавров

стамбул

киевская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780599440_0:181:3207:1985_1920x0_80_0_0_4c755095cc0575054cfb15e04a44df20.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия после переговоров в Стамбуле в качестве жеста доброй воли изменила конфигурацию войск на Украине, но это не было оценено должным образом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы просто изменили конфигурацию нашего военного присутствия на Украине, это было объявлено сразу же после встречи в Стамбуле. Мы сказали, что, поскольку мы верим в то, что они представили на рассмотрение то, что может лечь в основу соглашения, мы в качестве жеста доброй воли изменили конфигурацию в Черниговской и Киевской областях, однако, знаете, это не было оценено по достоинству, вместо этого сразу же произошла постановка в Буче", - заявил Лавров в интервью телеканалу India Today.

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784261157.html

украина

стамбул

киевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, сергей лавров, стамбул, киевская область