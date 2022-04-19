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Украина не оценила российский жест доброй воли, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2022
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Украина не оценила российский жест доброй воли, заявил Лавров
Украина не оценила российский жест доброй воли, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2022
Украина не оценила российский жест доброй воли, заявил Лавров
Россия после переговоров в Стамбуле в качестве жеста доброй воли изменила конфигурацию войск на Украине, но это не было оценено должным образом, заявил глава... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T11:57
2022-04-19T12:00
в мире
украина
сергей лавров
стамбул
киевская область
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия после переговоров в Стамбуле в качестве жеста доброй воли изменила конфигурацию войск на Украине, но это не было оценено должным образом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы просто изменили конфигурацию нашего военного присутствия на Украине, это было объявлено сразу же после встречи в Стамбуле. Мы сказали, что, поскольку мы верим в то, что они представили на рассмотрение то, что может лечь в основу соглашения, мы в качестве жеста доброй воли изменили конфигурацию в Черниговской и Киевской областях, однако, знаете, это не было оценено по достоинству, вместо этого сразу же произошла постановка в Буче", - заявил Лавров в интервью телеканалу India Today.
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в мире, украина, сергей лавров, стамбул, киевская область
11:57 19.04.2022 (обновлено: 12:00 19.04.2022)
 
Украина не оценила российский жест доброй воли, заявил Лавров

Лавров: Россия после переговоров меняла расположение войск, Украина этого не оценила

© РИА Новости / Сергей Карпухин/Pool / Перейти в фотобанкСтол российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Стол российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Сергей Карпухин/Pool
Перейти в фотобанк
Стол российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия после переговоров в Стамбуле в качестве жеста доброй воли изменила конфигурацию войск на Украине, но это не было оценено должным образом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы просто изменили конфигурацию нашего военного присутствия на Украине, это было объявлено сразу же после встречи в Стамбуле. Мы сказали, что, поскольку мы верим в то, что они представили на рассмотрение то, что может лечь в основу соглашения, мы в качестве жеста доброй воли изменили конфигурацию в Черниговской и Киевской областях, однако, знаете, это не было оценено по достоинству, вместо этого сразу же произошла постановка в Буче", - заявил Лавров в интервью телеканалу India Today.
Только обычные вооружения – Лавров об использовании ядерного оружия на Украине
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В миреУкраинаСергей ЛавровСтамбулКиевская область
 
 
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