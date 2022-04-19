https://ria.ru/20220419/ukraina-1784261575.html
Минобороны сообщило о большом числе дезертиров из Первой бригады НГУ
Минобороны сообщило о большом числе дезертиров из Первой бригады НГУ - РИА Новости, 19.04.2022
Минобороны сообщило о большом числе дезертиров из Первой бригады НГУ
Минобороны РФ опубликовало во вторник второй список потерь украинских войск, в частности подразделений Национальной гвардии. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T11:56
2022-04-19T11:56
2022-04-19T12:53
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало во вторник второй список потерь украинских войск, в частности подразделений Национальной гвардии."Сегодня раскрываем сведения о значительных потерях среди военнослужащих Первой бригады оперативного назначения НГУ имени Петра Дорошенко (в/ч 3027) (по состоянию на 29 марта 2022 года)", - говорится в сообщении.Документы свидетельствуют о большом количестве дезертировавших украинских военнослужащих первой бригады оперативного назначения. Так, в списках указано 15 погибших, 55 раненых и 57 дезертировавших.
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778472533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, донбасс, национальная гвардия украины
11:56 19.04.2022 (обновлено: 12:53 19.04.2022)
Минобороны сообщило о большом числе дезертиров из Первой бригады НГУ
Минобороны: документы Первой бригады Нацгвардии Украины говорят о большом числе дезертиров