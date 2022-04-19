https://ria.ru/20220419/ukraina-1784261575.html

Минобороны сообщило о большом числе дезертиров из Первой бригады НГУ

Минобороны сообщило о большом числе дезертиров из Первой бригады НГУ - РИА Новости, 19.04.2022

Минобороны сообщило о большом числе дезертиров из Первой бригады НГУ

Минобороны РФ опубликовало во вторник второй список потерь украинских войск, в частности подразделений Национальной гвардии. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T11:56

2022-04-19T11:56

2022-04-19T12:53

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало во вторник второй список потерь украинских войск, в частности подразделений Национальной гвардии."Сегодня раскрываем сведения о значительных потерях среди военнослужащих Первой бригады оперативного назначения НГУ имени Петра Дорошенко (в/ч 3027) (по состоянию на 29 марта 2022 года)", - говорится в сообщении.Документы свидетельствуют о большом количестве дезертировавших украинских военнослужащих первой бригады оперативного назначения. Так, в списках указано 15 погибших, 55 раненых и 57 дезертировавших.

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778472533.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, вооруженные силы украины, донбасс, национальная гвардия украины