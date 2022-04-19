https://ria.ru/20220419/ukraina-1784261157.html

Лавров исключил возможность использования ядерного оружия на Украине

Лавров исключил возможность использования ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 19.04.2022

Лавров исключил возможность использования ядерного оружия на Украине

Россия на данной стадии спецоперации на Украине рассматривает только опцию использования обычных вооружений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T11:54

2022-04-19T11:54

2022-04-19T12:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия на данной стадии спецоперации на Украине рассматривает только опцию использования обычных вооружений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Только обычные вооружения", - сказал Лавров в интервью телеканалу India Today, отвечая на вопрос о том, будет ли РФ использовать ядерное оружие на Украине.

https://ria.ru/20220413/oruzhie-1783284388.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Только обычные вооружения" – Лавров об использовании ядерного оружия на Украине Россия на данной стадии спецоперации на Украине рассматривает только опцию использования обычных вооружений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Только обычные вооружения", - сказал Лавров в интервью телеканалу India Today, отвечая на вопрос о том, будет ли РФ использовать ядерное оружие на Украине. 2022-04-19T11:54 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии