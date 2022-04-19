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Лавров исключил возможность использования ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 19.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784261157.html
Лавров исключил возможность использования ядерного оружия на Украине
Лавров исключил возможность использования ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 19.04.2022
Лавров исключил возможность использования ядерного оружия на Украине
Россия на данной стадии спецоперации на Украине рассматривает только опцию использования обычных вооружений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T11:54
2022-04-19T12:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия на данной стадии спецоперации на Украине рассматривает только опцию использования обычных вооружений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Только обычные вооружения", - сказал Лавров в интервью телеканалу India Today, отвечая на вопрос о том, будет ли РФ использовать ядерное оружие на Украине.
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"Только обычные вооружения" – Лавров об использовании ядерного оружия на Украине
Россия на данной стадии спецоперации на Украине рассматривает только опцию использования обычных вооружений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Только обычные вооружения", - сказал Лавров в интервью телеканалу India Today, отвечая на вопрос о том, будет ли РФ использовать ядерное оружие на Украине.
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в мире, признание днр и лнр в россии
11:54 19.04.2022 (обновлено: 12:42 19.04.2022)
 
Лавров исключил возможность использования ядерного оружия на Украине

Лавров заявил, что Россия рассматривает использование только обычных вооружений на Украине

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия на данной стадии спецоперации на Украине рассматривает только опцию использования обычных вооружений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Только обычные вооружения", - сказал Лавров в интервью телеканалу India Today, отвечая на вопрос о том, будет ли РФ использовать ядерное оружие на Украине.
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