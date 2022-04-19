https://ria.ru/20220419/ukraina-1784260276.html
Россия не собирается менять режим на Украине, заявил Лавров
Россия не собирается менять режим на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2022
Россия не собирается менять режим на Украине, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не собирается менять режим на Украине. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T11:51
2022-04-19T11:51
2022-04-19T12:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не собирается менять режим на Украине."Мы не собираемся менять режим на Украине", - сказал министр в интервью телеканалу "India Today"."Мы говорили об этом многократно, мы хотим, чтобы украинцы сами решали, как они хотят жить дальше", - заявил он.
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лавров: "Мы не собираемся менять режим на Украине"
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не собирается менять режим на Украине.
2022-04-19T11:51
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PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
11:51 19.04.2022 (обновлено: 12:35 19.04.2022)
Россия не собирается менять режим на Украине, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что Россия не собирается менять режим на Украине