https://ria.ru/20220419/ukraina-1784260276.html

Россия не собирается менять режим на Украине, заявил Лавров

Россия не собирается менять режим на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2022

Россия не собирается менять режим на Украине, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не собирается менять режим на Украине. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T11:51

2022-04-19T11:51

2022-04-19T12:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не собирается менять режим на Украине."Мы не собираемся менять режим на Украине", - сказал министр в интервью телеканалу "India Today"."Мы говорили об этом многократно, мы хотим, чтобы украинцы сами решали, как они хотят жить дальше", - заявил он.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

украина

россия

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров: "Мы не собираемся менять режим на Украине" Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не собирается менять режим на Украине. 2022-04-19T11:51 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)