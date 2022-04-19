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Россия не собирается менять режим на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784260276.html
Россия не собирается менять режим на Украине, заявил Лавров
Россия не собирается менять режим на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2022
Россия не собирается менять режим на Украине, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не собирается менять режим на Украине. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T11:51
2022-04-19T12:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не собирается менять режим на Украине."Мы не собираемся менять режим на Украине", - сказал министр в интервью телеканалу "India Today"."Мы говорили об этом многократно, мы хотим, чтобы украинцы сами решали, как они хотят жить дальше", - заявил он.
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60
353
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Лавров: "Мы не собираемся менять режим на Украине"
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не собирается менять режим на Украине.
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
11:51 19.04.2022 (обновлено: 12:35 19.04.2022)
 
Россия не собирается менять режим на Украине, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что Россия не собирается менять режим на Украине

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не собирается менять режим на Украине.
"Мы не собираемся менять режим на Украине", - сказал министр в интервью телеканалу "India Today".
"Мы говорили об этом многократно, мы хотим, чтобы украинцы сами решали, как они хотят жить дальше", - заявил он.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.04.2022 года
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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