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Минобороны опубликовало новый список погибших украинских военных - РИА Новости, 19.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784255182.html
Минобороны опубликовало новый список погибших украинских военных
Минобороны опубликовало новый список погибших украинских военных - РИА Новости, 19.04.2022
Минобороны опубликовало новый список погибших украинских военных
Министерство обороны опубликовало в Telegram новый список украинских потерь в спецоперации, в частности подразделений Национальной гвардии. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T11:32
2022-04-19T12:40
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
россия
украина
национальная гвардия украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало в Telegram новый список украинских потерь в спецоперации, в частности подразделений Национальной гвардии.Отмечается, что информация актуальна на 29 марта 2022 года.В списках, составленных на украинском языке, приведены сведения о погибших, раненых и покончивших с собой военнослужащих, обстоятельства смерти и места захоронения.Перечислены данные 15 погибших, 55 раненых, а также значительного числа дезертировавших — 57 человек.Накануне российское военное ведомство опубликовало список погибших и раненых солдат и офицеров из украинской воинской части 3057, в состав которой входит неонацистский полк "Азов" (против его боевиков в России расследуются уголовные дела).Задокументированные безвозвратные потери украинской стороны Минобороны оценило в 23 367 человек.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220418/ukraina-1784134357.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, россия, украина, национальная гвардия украины, ситуация в днр и лнр
11:32 19.04.2022 (обновлено: 12:40 19.04.2022)
 
Минобороны опубликовало новый список погибших украинских военных

Минобороны опубликовало новый список с персональными данными погибших украинских военных

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаева
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаева - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаева. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало в Telegram новый список украинских потерь в спецоперации, в частности подразделений Национальной гвардии.
"Сегодня раскрываем сведения о значительных потерях среди военнослужащих Первой бригады оперативного назначения НГУ имени Петра Дорошенко (в/ч 3027)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что информация актуальна на 29 марта 2022 года.
В списках, составленных на украинском языке, приведены сведения о погибших, раненых и покончивших с собой военнослужащих, обстоятельства смерти и места захоронения.
Перечислены данные 15 погибших, 55 раненых, а также значительного числа дезертировавших — 57 человек.
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Накануне российское военное ведомство опубликовало список погибших и раненых солдат и офицеров из украинской воинской части 3057, в состав которой входит неонацистский полк "Азов" (против его боевиков в России расследуются уголовные дела).
Задокументированные безвозвратные потери украинской стороны Минобороны оценило в 23 367 человек.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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