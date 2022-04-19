11:32 19.04.2022 (обновлено: 12:40 19.04.2022)
Минобороны опубликовало новый список погибших украинских военных
Минобороны опубликовало новый список с персональными данными погибших украинских военных
© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаева
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаева. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало в Telegram новый список украинских потерь в спецоперации, в частности подразделений Национальной гвардии.
"Сегодня раскрываем сведения о значительных потерях среди военнослужащих Первой бригады оперативного назначения НГУ имени Петра Дорошенко (в/ч 3027)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что информация актуальна на 29 марта 2022 года.
В списках, составленных на украинском языке, приведены сведения о погибших, раненых и покончивших с собой военнослужащих, обстоятельства смерти и места захоронения.
Перечислены данные 15 погибших, 55 раненых, а также значительного числа дезертировавших — 57 человек.
Накануне российское военное ведомство опубликовало список погибших и раненых солдат и офицеров из украинской воинской части 3057, в состав которой входит неонацистский полк "Азов" (против его боевиков в России расследуются уголовные дела).
Задокументированные безвозвратные потери украинской стороны Минобороны оценило в 23 367 человек.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.