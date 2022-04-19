https://ria.ru/20220419/ukraina-1784255182.html

Минобороны опубликовало новый список погибших украинских военных

Минобороны опубликовало новый список погибших украинских военных - РИА Новости, 19.04.2022

Минобороны опубликовало новый список погибших украинских военных

Министерство обороны опубликовало в Telegram новый список украинских потерь в спецоперации, в частности подразделений Национальной гвардии. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T11:32

2022-04-19T11:32

2022-04-19T12:40

обострение ситуации в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

россия

украина

национальная гвардия украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало в Telegram новый список украинских потерь в спецоперации, в частности подразделений Национальной гвардии.Отмечается, что информация актуальна на 29 марта 2022 года.В списках, составленных на украинском языке, приведены сведения о погибших, раненых и покончивших с собой военнослужащих, обстоятельства смерти и места захоронения.Перечислены данные 15 погибших, 55 раненых, а также значительного числа дезертировавших — 57 человек.Накануне российское военное ведомство опубликовало список погибших и раненых солдат и офицеров из украинской воинской части 3057, в состав которой входит неонацистский полк "Азов" (против его боевиков в России расследуются уголовные дела).Задокументированные безвозвратные потери украинской стороны Минобороны оценило в 23 367 человек.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220418/ukraina-1784134357.html

https://ria.ru/20220415/mariupol-1783635364.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, россия, украина, национальная гвардия украины, ситуация в днр и лнр