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Минобороны призвало украинских военных сдаться - РИА Новости, 19.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784248260.html
Минобороны призвало украинских военных сдаться
Минобороны призвало украинских военных сдаться - РИА Новости, 19.04.2022
Минобороны призвало украинских военных сдаться
Минобороны РФ призывает украинских военных сдаться, не воевать за идеи нацизма и гарантирует жизнь, заявил во вторник начальник Национального центра управления... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T11:05
2022-04-19T11:09
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
донбасс
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Минобороны РФ призывает украинских военных сдаться, не воевать за идеи нацизма и гарантирует жизнь, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Не испытывайте свою судьбу, а примите единственно правильное решение по прекращению боевых действий и сложите оружие уже сейчас, где бы ваши "кураторы" не заставляли вас воевать за идеи нацизма. Российская Федерация гарантирует каждому из вас сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, как это уже произошло с военнослужащими ВСУ, ранее сдавшимися в плен в Мариуполе", - сказал Мизинцев.Он отметил, что данное срочное заявление подлежит немедленному опубликованию и доведению до Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, Международного Комитета Красного Креста и других международных организаций через все имеющиеся информационные ресурсы."Еще раз призываем официальные власти Киева проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе из очага сопротивления. Но понимая, что таких распоряжений и команд от киевских властей они не получат, призываем их самостоятельно принять такое решение и сложить оружие", - сказал Мизинцев.Кроме того, отметил он, российская сторона обращается ко всем военнослужащим ВСУ и иностранным наемникам – "при циничном отношении киевских властей всех вас ждет незавидная участь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
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безопасность, украина, донбасс, вооруженные силы украины, михаил мизинцев
11:05 19.04.2022 (обновлено: 11:09 19.04.2022)
 
Минобороны призвало украинских военных сдаться

Генерал Мизинцев: Минобороны призвало украинских военных сдаться и гарантировало им жизнь

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ на улице в Мариуполе
Военнослужащие РФ на улице в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие РФ на улице в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Минобороны РФ призывает украинских военных сдаться, не воевать за идеи нацизма и гарантирует жизнь, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Не испытывайте свою судьбу, а примите единственно правильное решение по прекращению боевых действий и сложите оружие уже сейчас, где бы ваши "кураторы" не заставляли вас воевать за идеи нацизма. Российская Федерация гарантирует каждому из вас сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, как это уже произошло с военнослужащими ВСУ, ранее сдавшимися в плен в Мариуполе", - сказал Мизинцев.
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Он отметил, что данное срочное заявление подлежит немедленному опубликованию и доведению до Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, Международного Комитета Красного Креста и других международных организаций через все имеющиеся информационные ресурсы.
"Еще раз призываем официальные власти Киева проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе из очага сопротивления. Но понимая, что таких распоряжений и команд от киевских властей они не получат, призываем их самостоятельно принять такое решение и сложить оружие", - сказал Мизинцев.
Кроме того, отметил он, российская сторона обращается ко всем военнослужащим ВСУ и иностранным наемникам – "при циничном отношении киевских властей всех вас ждет незавидная участь".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныМихаил Мизинцев
 
 
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