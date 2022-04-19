https://ria.ru/20220419/ukraina-1784242319.html
ВС России уничтожили более 4,5 тысячи украинских танков и бронемашин
ВС России уничтожили более 4,5 тысячи украинских танков и бронемашин - РИА Новости, 19.04.2022
ВС России уничтожили более 4,5 тысячи украинских танков и бронемашин
Российские войска с начала специальной военной операции по защите Донбасса уничтожили свыше 4500 единиц танков, боевых бронированных машин и специальной... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:42
2022-04-19T10:42
2022-04-19T10:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские войска с начала специальной военной операции по защите Донбасса уничтожили свыше 4500 единиц танков, боевых бронированных машин и специальной автомобильной техники, заявил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 487 беспилотных летательных аппарата, 252 зенитных ракетных комплекса, 2353 танка и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1014 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2208 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил он.
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
ВС России уничтожили более 4,5 тысячи украинских танков и бронемашин
Минобороны: ВС России уничтожили более 4,5 тысячи украинских танков и бронемашин