https://ria.ru/20220419/ukraina-1784242319.html

ВС России уничтожили более 4,5 тысячи украинских танков и бронемашин

ВС России уничтожили более 4,5 тысячи украинских танков и бронемашин - РИА Новости, 19.04.2022

ВС России уничтожили более 4,5 тысячи украинских танков и бронемашин

Российские войска с начала специальной военной операции по защите Донбасса уничтожили свыше 4500 единиц танков, боевых бронированных машин и специальной... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T10:42

2022-04-19T10:42

2022-04-19T10:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские войска с начала специальной военной операции по защите Донбасса уничтожили свыше 4500 единиц танков, боевых бронированных машин и специальной автомобильной техники, заявил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 487 беспилотных летательных аппарата, 252 зенитных ракетных комплекса, 2353 танка и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1014 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2208 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил он.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

украина

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков