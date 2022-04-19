https://ria.ru/20220419/ukraina-1784239626.html

ВС России ракетами с воздуха подавили 13 опорных пунктов украинских военных

ВС России ракетами с воздуха подавили 13 опорных пунктов украинских военных - РИА Новости, 19.04.2022

ВС России ракетами с воздуха подавили 13 опорных пунктов украинских военных

Воздушно-космические силы России за ночь подавили высокоточными ракетами 13 опорных пунктов подразделений украинских войск, а также скопления живой силы и... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T10:30

2022-04-19T10:30

2022-04-19T10:30

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

войска воздушно-космической обороны

россия

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Воздушно-космические силы России за ночь подавили высокоточными ракетами 13 опорных пунктов подразделений украинских войск, а также скопления живой силы и военной техники, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России подавлено 13 опорных пунктов подразделений украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники противника в районах населенных пунктов Славянск, Барвенково и Попасная", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, войска воздушно-космической обороны, россия, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина