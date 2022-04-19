https://ria.ru/20220419/ukraina-1784239626.html
ВС России ракетами с воздуха подавили 13 опорных пунктов украинских военных
ВС России ракетами с воздуха подавили 13 опорных пунктов украинских военных - РИА Новости, 19.04.2022
ВС России ракетами с воздуха подавили 13 опорных пунктов украинских военных
Воздушно-космические силы России за ночь подавили высокоточными ракетами 13 опорных пунктов подразделений украинских войск, а также скопления живой силы и... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:30
2022-04-19T10:30
2022-04-19T10:30
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
войска воздушно-космической обороны
россия
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Воздушно-космические силы России за ночь подавили высокоточными ракетами 13 опорных пунктов подразделений украинских войск, а также скопления живой силы и военной техники, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России подавлено 13 опорных пунктов подразделений украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники противника в районах населенных пунктов Славянск, Барвенково и Попасная", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, войска воздушно-космической обороны, россия, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина
ВС России ракетами с воздуха подавили 13 опорных пунктов украинских военных
ВС России ракетами с воздуха подавили 13 опорных пунктов украинских военных за ночь