Рейтинг@Mail.ru
В Германии назвали единственный вариант для Украины - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784239017.html
Назван единственный возможный вариант для Украины
В Германии назвали единственный вариант для Украины - РИА Новости, 19.04.2022
Назван единственный возможный вариант для Украины
Урегулирование кризиса на Украине возможно только при соблюдении норм международного права, которые в течение нескольких десятилетий нарушают западные страны,... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:28
2022-04-19T11:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
германия
украина
россия
сша
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782286369_203:302:3307:2048_1920x0_80_0_0_cecc9ed6a5bc308206236a3966244401.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Урегулирование кризиса на Украине возможно только при соблюдении норм международного права, которые в течение нескольких десятилетий нарушают западные страны, считает обозреватель газеты Neues Deutschland Рамон Шак.По мнению обозревателя, киевские власти нарушали Минские соглашения с немого согласия Запада, якобы продвигающего "основанную на ценностях внешнюю политику"."Во время кризиса этой концепции нечего предложить, кроме увеличения поставок вооружений, усиления санкций, что приводит к еще большим разрушениям", — отметил Шак.Он убежден, что Евросоюз должен добиться независимости от США и встать на путь защиты международного права.В заключение автор процитировал бывшего президента Франции Шарля де Голля, по словам которого "восстановить мир поможет только политическое решение".После начала специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины США и ЕС серьезно усилили снабжение Киева различными видами вооружений. Так, только на прошлой неделе Вашингтон выделил на эти цели пакет на 800 миллионов долларов, в который включили артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты. В ответ российский МИД направил всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений на Украину.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220419/naemniki-1784224044.html
https://ria.ru/20220419/izrail-1784086246.html
германия
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782286369_832:316:3142:2048_1920x0_80_0_0_cd3173a3ad9f84933e84adb9a3650e66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, россия, сша, евросоюз
10:28 19.04.2022 (обновлено: 11:17 19.04.2022)
 
В Германии назвали единственный вариант для Украины

Neues Deutschland: урегулировать украинский кризис возможно только политическим путем

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАртиллеристы Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Артиллеристы Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Урегулирование кризиса на Украине возможно только при соблюдении норм международного права, которые в течение нескольких десятилетий нарушают западные страны, считает обозреватель газеты Neues Deutschland Рамон Шак.

"Прецедентом стало частичное признание Косово. Оно показало, как страны в нарушение международного права реализуют свои стратегические интересы", — пояснил он.

По мнению обозревателя, киевские власти нарушали Минские соглашения с немого согласия Запада, якобы продвигающего "основанную на ценностях внешнюю политику".
"Во время кризиса этой концепции нечего предложить, кроме увеличения поставок вооружений, усиления санкций, что приводит к еще большим разрушениям", — отметил Шак.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
09:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Экс-военный из США напомнил иностранным наемникам на Украине, что их ждет
Он убежден, что Евросоюз должен добиться независимости от США и встать на путь защиты международного права.
В заключение автор процитировал бывшего президента Франции Шарля де Голля, по словам которого "восстановить мир поможет только политическое решение".
После начала специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины США и ЕС серьезно усилили снабжение Киева различными видами вооружений. Так, только на прошлой неделе Вашингтон выделил на эти цели пакет на 800 миллионов долларов, в который включили артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты. В ответ российский МИД направил всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений на Украину.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Израильские солдаты возле израильской общины Мефальсим, расположенной рядом с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
08:00
Меж двух огней. Почему Израиль не поставляет оружие Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреГерманияУкраинаРоссияСШАЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала