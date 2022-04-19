https://ria.ru/20220419/ukraina-1784239017.html
Назван единственный возможный вариант для Украины
В Германии назвали единственный вариант для Украины - РИА Новости, 19.04.2022
Назван единственный возможный вариант для Украины
Урегулирование кризиса на Украине возможно только при соблюдении норм международного права, которые в течение нескольких десятилетий нарушают западные страны,... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:28
2022-04-19T10:28
2022-04-19T11:17
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Урегулирование кризиса на Украине возможно только при соблюдении норм международного права, которые в течение нескольких десятилетий нарушают западные страны, считает обозреватель газеты Neues Deutschland Рамон Шак.По мнению обозревателя, киевские власти нарушали Минские соглашения с немого согласия Запада, якобы продвигающего "основанную на ценностях внешнюю политику"."Во время кризиса этой концепции нечего предложить, кроме увеличения поставок вооружений, усиления санкций, что приводит к еще большим разрушениям", — отметил Шак.Он убежден, что Евросоюз должен добиться независимости от США и встать на путь защиты международного права.В заключение автор процитировал бывшего президента Франции Шарля де Голля, по словам которого "восстановить мир поможет только политическое решение".После начала специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины США и ЕС серьезно усилили снабжение Киева различными видами вооружений. Так, только на прошлой неделе Вашингтон выделил на эти цели пакет на 800 миллионов долларов, в который включили артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты. В ответ российский МИД направил всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений на Украину.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220419/naemniki-1784224044.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, германия, украина, россия, сша, евросоюз
10:28 19.04.2022 (обновлено: 11:17 19.04.2022)
В Германии назвали единственный вариант для Украины
Neues Deutschland: урегулировать украинский кризис возможно только политическим путем
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости.
Урегулирование кризиса на Украине возможно только при соблюдении норм международного права, которые в течение нескольких десятилетий нарушают западные страны, считает обозреватель газеты Neues Deutschland
Рамон Шак.
"Прецедентом стало частичное признание Косово. Оно показало, как страны в нарушение международного права реализуют свои стратегические интересы", — пояснил он.
По мнению обозревателя, киевские власти нарушали Минские соглашения с немого согласия Запада, якобы продвигающего "основанную на ценностях внешнюю политику".
"Во время кризиса этой концепции нечего предложить, кроме увеличения поставок вооружений, усиления санкций, что приводит к еще большим разрушениям", — отметил Шак.
Он убежден, что Евросоюз должен добиться независимости от США
и встать на путь защиты международного права.
В заключение автор процитировал бывшего президента Франции
Шарля де Голля, по словам которого "восстановить мир поможет только политическое решение".
После начала специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины США и ЕС серьезно усилили снабжение Киева различными видами вооружений. Так, только на прошлой неделе Вашингтон выделил на эти цели пакет на 800 миллионов долларов, в который включили артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты. В ответ российский МИД направил всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений на Украину.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.