https://ria.ru/20220419/ukraina-1784238224.html

Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1260 военным объектам Украины

Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1260 военным объектам Украины - РИА Новости, 19.04.2022

Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1260 военным объектам Украины

Удары ракетными войсками и артиллерией РФ нанесены по 1260 военным объектам Украины, поражены 25 пунктов управления, два склада ракетно-артиллерийского... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T10:25

2022-04-19T10:25

2022-04-19T10:35

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

украина

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Удары ракетными войсками и артиллерией РФ нанесены по 1260 военным объектам Украины, поражены 25 пунктов управления, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, две зенитные ракетные пусковые установки "Бук-М1" и 1214 мест сосредоточения сил противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 1260-ти военным объектам. Поражены: 25 пунктов управления украинских подразделений в районах населенных пунктов Николаев, Кировск; два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Воскресенска и Николаева; две зенитные ракетные пусковые установки "Бук-М1" в районах Гуляй Поле и Николаевка Вторая, а также 1214 мест сосредоточения живой силы противника", - заявил он.

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс