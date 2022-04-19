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Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1260 военным объектам Украины - РИА Новости, 19.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784238224.html
Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1260 военным объектам Украины
Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1260 военным объектам Украины - РИА Новости, 19.04.2022
Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1260 военным объектам Украины
Удары ракетными войсками и артиллерией РФ нанесены по 1260 военным объектам Украины, поражены 25 пунктов управления, два склада ракетно-артиллерийского... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:25
2022-04-19T10:35
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
донбасс
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Удары ракетными войсками и артиллерией РФ нанесены по 1260 военным объектам Украины, поражены 25 пунктов управления, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, две зенитные ракетные пусковые установки "Бук-М1" и 1214 мест сосредоточения сил противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 1260-ти военным объектам. Поражены: 25 пунктов управления украинских подразделений в районах населенных пунктов Николаев, Кировск; два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Воскресенска и Николаева; две зенитные ракетные пусковые установки "Бук-М1" в районах Гуляй Поле и Николаевка Вторая, а также 1214 мест сосредоточения живой силы противника", - заявил он.
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безопасность, украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс
10:25 19.04.2022 (обновлено: 10:35 19.04.2022)
 
Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1260 военным объектам Украины

Ракетные войска и артиллерия за ночь нанесли удары еще по 1260 украинским военным объектам

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Удары ракетными войсками и артиллерией РФ нанесены по 1260 военным объектам Украины, поражены 25 пунктов управления, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, две зенитные ракетные пусковые установки "Бук-М1" и 1214 мест сосредоточения сил противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 1260-ти военным объектам. Поражены: 25 пунктов управления украинских подразделений в районах населенных пунктов Николаев, Кировск; два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Воскресенска и Николаева; две зенитные ракетные пусковые установки "Бук-М1" в районах Гуляй Поле и Николаевка Вторая, а также 1214 мест сосредоточения живой силы противника", - заявил он.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьУкраинаИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донбасс
 
 
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