10:25 19.04.2022 (обновлено: 10:35 19.04.2022)
Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1260 военным объектам Украины
Ракетные войска и артиллерия за ночь нанесли удары еще по 1260 украинским военным объектам
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Удары ракетными войсками и артиллерией РФ нанесены по 1260 военным объектам Украины, поражены 25 пунктов управления, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, две зенитные ракетные пусковые установки "Бук-М1" и 1214 мест сосредоточения сил противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 1260-ти военным объектам. Поражены: 25 пунктов управления украинских подразделений в районах населенных пунктов Николаев, Кировск; два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Воскресенска и Николаева; две зенитные ракетные пусковые установки "Бук-М1" в районах Гуляй Поле и Николаевка Вторая, а также 1214 мест сосредоточения живой силы противника", - заявил он.