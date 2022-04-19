https://ria.ru/20220419/ukraina-1784237279.html
ВКС нанесли удары по 60 украинским военным объектам
ВКС нанесли удары по 60 украинским военным объектам - РИА Новости, 19.04.2022
ВКС нанесли удары по 60 украинским военным объектам
ВКС России уничтожили два украинских склада хранения головных частей тактических ракет "Точка-У", сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:22
2022-04-19T10:22
2022-04-19T11:21
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
донбасс
войска воздушно-космической обороны
точка-у
игорь конашенков
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. ВКС России уничтожили два украинских склада хранения головных частей тактических ракет "Точка-У", сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России нанесены удары по 60 военным объектам Украины. В районах населенных пунктов Червоная Поляна и Балаклея уничтожены два склада хранения головных частей тактических ракет "Точка-У", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.Также поражены три пункта управления украинских войск и 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, добавил генерал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
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Конашенков: "Уничтожены два склада хранения головных частей ракет "Точка-У"
ВКС России уничтожили два украинских склада хранения головных частей тактических ракет "Точка-У", сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-04-19T10:22
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PT2M01S
РИА Новости
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безопасность, украина, донбасс, войска воздушно-космической обороны, точка-у, игорь конашенков
10:22 19.04.2022 (обновлено: 11:21 19.04.2022)
ВКС нанесли удары по 60 украинским военным объектам
Представитель Минобороны Конашенков: ВКС нанесли удары по 60 украинским военным объектам