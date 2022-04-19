https://ria.ru/20220419/ukraina-1784237279.html

ВКС нанесли удары по 60 украинским военным объектам

ВКС нанесли удары по 60 украинским военным объектам - РИА Новости, 19.04.2022

ВКС нанесли удары по 60 украинским военным объектам

ВКС России уничтожили два украинских склада хранения головных частей тактических ракет "Точка-У", сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T10:22

2022-04-19T10:22

2022-04-19T11:21

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

украина

донбасс

войска воздушно-космической обороны

точка-у

игорь конашенков

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. ВКС России уничтожили два украинских склада хранения головных частей тактических ракет "Точка-У", сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России нанесены удары по 60 военным объектам Украины. В районах населенных пунктов Червоная Поляна и Балаклея уничтожены два склада хранения головных частей тактических ракет "Точка-У", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.Также поражены три пункта управления украинских войск и 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, добавил генерал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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Конашенков: "Уничтожены два склада хранения головных частей ракет "Точка-У" ВКС России уничтожили два украинских склада хранения головных частей тактических ракет "Точка-У", сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-04-19T10:22 true PT2M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, донбасс, войска воздушно-космической обороны, точка-у, игорь конашенков