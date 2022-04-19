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Пушилин назвал главную задачу спецоперации на "Азовстали" - РИА Новости, 19.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784235703.html
Пушилин назвал главную задачу спецоперации на "Азовстали"
Пушилин назвал главную задачу спецоперации на "Азовстали" - РИА Новости, 19.04.2022
Пушилин назвал главную задачу спецоперации на "Азовстали"
Спецоперация на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, где союзные силы РФ и ДНР добивают остатки украинской группировки, подразумевает задачу освободить... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:14
2022-04-19T10:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Спецоперация на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, где союзные силы РФ и ДНР добивают остатки украинской группировки, подразумевает задачу освободить предприятие в кратчайшие сроки, заявил глава ДНР Денис Пушилин."По "Азовстали": сейчас там последнее пристанище этих военных преступников. Стоит задача в кратчайшие сроки, дни... завершить все мероприятия (по уничтожению группировки противника на комбинате - ред.)", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев.Live".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
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в мире, признание днр и лнр в россии
10:14 19.04.2022 (обновлено: 10:38 19.04.2022)
 
Пушилин назвал главную задачу спецоперации на "Азовстали"

Глава ДНР Пушилин: стоит задача освободить предприятие "Азовсталь" в кратчайшие сроки

© РИА Новости / Илья ПиталевДым над заводом "Азовсталь" в Мариуполе
Дым над заводом Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Дым над заводом "Азовсталь" в Мариуполе
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Спецоперация на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, где союзные силы РФ и ДНР добивают остатки украинской группировки, подразумевает задачу освободить предприятие в кратчайшие сроки, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"По "Азовстали": сейчас там последнее пристанище этих военных преступников. Стоит задача в кратчайшие сроки, дни... завершить все мероприятия (по уничтожению группировки противника на комбинате - ред.)", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев.Live".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
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