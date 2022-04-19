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Минобороны показало разрушения в селе Пологи после обстрела ВСУ - РИА Новости, 19.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784232860.html
Минобороны показало разрушения в селе Пологи после обстрела ВСУ
Минобороны показало разрушения в селе Пологи после обстрела ВСУ - РИА Новости, 19.04.2022
Минобороны показало разрушения в селе Пологи после обстрела ВСУ
Минобороны России показало видео, на котором видны разрушения домов в селе Пологи в Запорожской области после удара украинских войск реактивными системами... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:03
2022-04-19T10:03
обострение ситуации в днр и лнр
запорожская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
признание днр и лнр в россии
украина
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ПОЛОГИ (Запорожская область), 19 апр – РИА Новости. Минобороны России показало видео, на котором видны разрушения домов в селе Пологи в Запорожской области после удара украинских войск реактивными системами залпового огня.Село Пологи находится в контролируемой российской армией части Запорожской области. В результате обстрела сильно пострадали частные дома, некоторые из них не подлежат восстановлению. Одна пожилая женщина госпитализирована с множественными осколочными ранениями лица.По ее словам, после трех громких взрывов соседскую бабушку "привалило", но она смогла выбраться самостоятельно, хоть и "вся была в крови". Жители вызвали скорую и МЧС, спасатели потушили дом, а врачи увезли бабушку в военный госпиталь – "чтобы обработать раны и осколки с лица убрать".Удары, по оценкам жительницы Пологов, наносились со стороны Гуляй-Поля. Она также рассказала, что забрать пожилую соседку пытались её внуки, однако их не пускают из Новой Николаевки."Вы пройдите по улице… у нас вся улица кассетами посечена. Все заборы, все… Забор весь изрешечен. Разорвалась одна кассета вот сразу за забором, и туда, где перекопано еще дальше", - отметил супруг пострадавшей в результате обстрела.
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Последствия обстрела ВСУ села Пологи в Запорожье
Минобороны России показало видео, на котором видны разрушения домов в селе Пологи в Запорожской области после удара украинских войск реактивными системами залпового огня. Село Пологи находится в контролируемой российской армией части Запорожской области. В результате обстрела сильно пострадали частные дома, некоторые из них не подлежат восстановлению. Одна пожилая женщина госпитализирована с множественными осколочными ранениями лица.
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запорожская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), признание днр и лнр в россии, украина, в мире
10:03 19.04.2022
 
Минобороны показало разрушения в селе Пологи после обстрела ВСУ

Минобороны показало разрушения в селе Пологи Запорожской области после обстрела ВСУ

Читать ria.ru в
ПОЛОГИ (Запорожская область), 19 апр – РИА Новости. Минобороны России показало видео, на котором видны разрушения домов в селе Пологи в Запорожской области после удара украинских войск реактивными системами залпового огня.
Село Пологи находится в контролируемой российской армией части Запорожской области. В результате обстрела сильно пострадали частные дома, некоторые из них не подлежат восстановлению. Одна пожилая женщина госпитализирована с множественными осколочными ранениями лица.
"Я первая проснулась от того, что услышала… ужас просто… начала кричать… Мальчики – двое сыновей спали. Я за них очень испугалась! Выбежала – окна нет. Здесь все горит. Я еще испугалась, потому что у соседки газовый баллон стоял. Мы потом, дети, выскочили, в чем лежали, в том и выскочили", - рассказала жительница села.
По ее словам, после трех громких взрывов соседскую бабушку "привалило", но она смогла выбраться самостоятельно, хоть и "вся была в крови". Жители вызвали скорую и МЧС, спасатели потушили дом, а врачи увезли бабушку в военный госпиталь – "чтобы обработать раны и осколки с лица убрать".
Удары, по оценкам жительницы Пологов, наносились со стороны Гуляй-Поля. Она также рассказала, что забрать пожилую соседку пытались её внуки, однако их не пускают из Новой Николаевки.
"Вы пройдите по улице… у нас вся улица кассетами посечена. Все заборы, все… Забор весь изрешечен. Разорвалась одна кассета вот сразу за забором, и туда, где перекопано еще дальше", - отметил супруг пострадавшей в результате обстрела.
Колонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЗапорожская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Признание ДНР и ЛНР в РоссииУкраинаВ мире
 
 
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