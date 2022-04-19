https://ria.ru/20220419/ukraina-1784232860.html

Минобороны показало разрушения в селе Пологи после обстрела ВСУ

Минобороны показало разрушения в селе Пологи после обстрела ВСУ - РИА Новости, 19.04.2022

Минобороны показало разрушения в селе Пологи после обстрела ВСУ

Минобороны России показало видео, на котором видны разрушения домов в селе Пологи в Запорожской области после удара украинских войск реактивными системами... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T10:03

2022-04-19T10:03

2022-04-19T10:03

обострение ситуации в днр и лнр

запорожская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

признание днр и лнр в россии

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ПОЛОГИ (Запорожская область), 19 апр – РИА Новости. Минобороны России показало видео, на котором видны разрушения домов в селе Пологи в Запорожской области после удара украинских войск реактивными системами залпового огня.Село Пологи находится в контролируемой российской армией части Запорожской области. В результате обстрела сильно пострадали частные дома, некоторые из них не подлежат восстановлению. Одна пожилая женщина госпитализирована с множественными осколочными ранениями лица.По ее словам, после трех громких взрывов соседскую бабушку "привалило", но она смогла выбраться самостоятельно, хоть и "вся была в крови". Жители вызвали скорую и МЧС, спасатели потушили дом, а врачи увезли бабушку в военный госпиталь – "чтобы обработать раны и осколки с лица убрать".Удары, по оценкам жительницы Пологов, наносились со стороны Гуляй-Поля. Она также рассказала, что забрать пожилую соседку пытались её внуки, однако их не пускают из Новой Николаевки."Вы пройдите по улице… у нас вся улица кассетами посечена. Все заборы, все… Забор весь изрешечен. Разорвалась одна кассета вот сразу за забором, и туда, где перекопано еще дальше", - отметил супруг пострадавшей в результате обстрела.

https://ria.ru/20220419/diversanty-1784214905.html

запорожская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела ВСУ села Пологи в Запорожье Минобороны России показало видео, на котором видны разрушения домов в селе Пологи в Запорожской области после удара украинских войск реактивными системами залпового огня. Село Пологи находится в контролируемой российской армией части Запорожской области. В результате обстрела сильно пострадали частные дома, некоторые из них не подлежат восстановлению. Одна пожилая женщина госпитализирована с множественными осколочными ранениями лица. 2022-04-19T10:03 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

запорожская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), признание днр и лнр в россии, украина, в мире