https://ria.ru/20220419/ukraina-1784230224.html

Франция продолжит поставки вооружений Украине

Франция продолжит поставки вооружений Украине - РИА Новости, 19.04.2022

Франция продолжит поставки вооружений Украине

Франция продолжит поставки оборонительных вооружений Украине, заявил во вторник официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T09:48

2022-04-19T09:48

2022-04-19T09:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

франция

донбасс

совет министров франции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775045790_0:15:3616:2048_1920x0_80_0_0_b5789a4998abfa69371f34c8e28d5d5c.jpg

ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Франция продолжит поставки оборонительных вооружений Украине, заявил во вторник официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь."Мы продолжим и дальше предпринимать все полезные инициативы, чтобы попытаться положить конец (спецоперации). Это значит, с одной стороны, мы продолжим нашу помощь Киеву - как гуманитарную, так и поставки оборонительных вооружений", - сообщил Атталь в эфире телеканала CNews.По его словам, Париж также продолжит санкционное давление на Россию, но в то же время и диалог с ней. Кроме того, Франция намерена стать гарантом безопасности на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784220316.html

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

украина

франция

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, франция, донбасс, совет министров франции