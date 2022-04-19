https://ria.ru/20220419/ukraina-1784230224.html
Франция продолжит поставки вооружений Украине
Франция продолжит поставки вооружений Украине - РИА Новости, 19.04.2022
Франция продолжит поставки вооружений Украине
Франция продолжит поставки оборонительных вооружений Украине, заявил во вторник официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T09:48
2022-04-19T09:48
2022-04-19T09:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
франция
донбасс
совет министров франции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775045790_0:15:3616:2048_1920x0_80_0_0_b5789a4998abfa69371f34c8e28d5d5c.jpg
ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Франция продолжит поставки оборонительных вооружений Украине, заявил во вторник официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь."Мы продолжим и дальше предпринимать все полезные инициативы, чтобы попытаться положить конец (спецоперации). Это значит, с одной стороны, мы продолжим нашу помощь Киеву - как гуманитарную, так и поставки оборонительных вооружений", - сообщил Атталь в эфире телеканала CNews.По его словам, Париж также продолжит санкционное давление на Россию, но в то же время и диалог с ней. Кроме того, Франция намерена стать гарантом безопасности на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784220316.html
https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html
украина
франция
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775045790_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_3878faa89fe025ae801165f70d121481.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, франция, донбасс, совет министров франции
09:48 19.04.2022 (обновлено: 09:56 19.04.2022)
Франция продолжит поставки вооружений Украине
Франция продолжит поставки оборонительных вооружений и гуманитарной помощи Украине