Рейтинг@Mail.ru
Франция продолжит поставки вооружений Украине - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784230224.html
Франция продолжит поставки вооружений Украине
Франция продолжит поставки вооружений Украине - РИА Новости, 19.04.2022
Франция продолжит поставки вооружений Украине
Франция продолжит поставки оборонительных вооружений Украине, заявил во вторник официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T09:48
2022-04-19T09:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
франция
донбасс
совет министров франции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775045790_0:15:3616:2048_1920x0_80_0_0_b5789a4998abfa69371f34c8e28d5d5c.jpg
ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Франция продолжит поставки оборонительных вооружений Украине, заявил во вторник официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь."Мы продолжим и дальше предпринимать все полезные инициативы, чтобы попытаться положить конец (спецоперации). Это значит, с одной стороны, мы продолжим нашу помощь Киеву - как гуманитарную, так и поставки оборонительных вооружений", - сообщил Атталь в эфире телеканала CNews.По его словам, Париж также продолжит санкционное давление на Россию, но в то же время и диалог с ней. Кроме того, Франция намерена стать гарантом безопасности на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784220316.html
https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html
украина
франция
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775045790_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_3878faa89fe025ae801165f70d121481.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, донбасс, совет министров франции
09:48 19.04.2022 (обновлено: 09:56 19.04.2022)
 
Франция продолжит поставки вооружений Украине

Франция продолжит поставки оборонительных вооружений и гуманитарной помощи Украине

© AP Photo / Emilio MorenattiУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Франция продолжит поставки оборонительных вооружений Украине, заявил во вторник официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь.
"Мы продолжим и дальше предпринимать все полезные инициативы, чтобы попытаться положить конец (спецоперации). Это значит, с одной стороны, мы продолжим нашу помощь Киеву - как гуманитарную, так и поставки оборонительных вооружений", - сообщил Атталь в эфире телеканала CNews.
Немецкий танк Leopard - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
08:39
Немецкие танки на Украине остановят не Путина, а Германию
По его словам, Париж также продолжит санкционное давление на Россию, но в то же время и диалог с ней. Кроме того, Франция намерена стать гарантом безопасности на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Акция протеста радикалов в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 08:00
Почему Запад боится денацификации Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаФранцияДонбассСовет министров Франции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала