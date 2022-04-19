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Минобороны показало кадры применения Су-34 в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 19.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784226023.html
Минобороны показало кадры применения Су-34 в ходе спецоперации на Украине
Минобороны показало кадры применения Су-34 в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 19.04.2022
Минобороны показало кадры применения Су-34 в ходе спецоперации на Украине
Минобороны опубликовало кадры боевого применения истребителей-бомбардировщиков Су-34 на Украине, в том числе использование высокоточной управляемой авиационной... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T09:27
2022-04-19T10:35
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
донбасс
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
днр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры боевого применения истребителей-бомбардировщиков Су-34 на Украине, в том числе использование высокоточной управляемой авиационной ракеты Х-29.На видео показаны рулежка и заправка самолетов, а также загрузка боезапаса. Затем сняты взлет, вид из кабины и запуск ракеты, затем — посадка.По его словам, во время каждого вылета летчики испытывают большое напряжение и перегрузки. Кроме того, накладывается боевая обстановка, в частности противодействие ПВО украинских сил. В таких условиях главное — четко и точно выполнить задачу для поражения именно боевых объектов противника, добавил военный.В Минобороны подчеркнули, что экипажи оперативно-тактической авиации ВКС применяют широкий спектр ракетного и бомбового вооружения. Самолеты выходят на задачу для уничтожения военных объектов ВСУ с использованием высокоточных ракет и корректируемых боеприпасов. Перед вылетом техника проходит комплексную подготовку.Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также поражения воздушных целей. Управляемые высокоточные ракеты Х-29 класса "воздух — поверхность" предназначены для уничтожения опорных пунктов и укрепленных объектов.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220418/ukraina-1784094237.html
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Работа бомбардировщиков Су-34 в ходе спецоперации на Украине. Видео Минобороны РФ
Минобороны России опубликовало кадры боевого применения истребителей-бомбардировщиков Су-34, уничтоживших объекты инфраструктуры украинских войск, в том числе с помощью высокоточной управляемой авиационной ракеты Х-29. На видео показаны рулежка и заправка самолетов, а также загрузка на бомбардировщики боезапаса. Также с разных ракурсов показаны взлет и посадка самолетов, кадры из кабины во время полета и пуск авиационной ракеты.
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безопасность, украина, донбасс, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
09:27 19.04.2022 (обновлено: 10:35 19.04.2022)
 
Минобороны показало кадры применения Су-34 в ходе спецоперации на Украине

Минобороны показало кадры применения истребителей-бомбардировщиков Су-34 на Украине

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры боевого применения истребителей-бомбардировщиков Су-34 на Украине, в том числе использование высокоточной управляемой авиационной ракеты Х-29.
На видео показаны рулежка и заправка самолетов, а также загрузка боезапаса. Затем сняты взлет, вид из кабины и запуск ракеты, затем — посадка.
"Была поставлена боевая задача на уничтожение вражеской техники. Выполнили задачу с помощью ракет Х-29. Это высокоточное оружие. Цель была уничтожена. По данным объективного контроля также подтверждается уничтожение цели. Боевые полеты — это всегда тяжелая, напряженная и ответственная работа", — сказал журналистам командир звена Су-34 Михаил.
По его словам, во время каждого вылета летчики испытывают большое напряжение и перегрузки. Кроме того, накладывается боевая обстановка, в частности противодействие ПВО украинских сил. В таких условиях главное — четко и точно выполнить задачу для поражения именно боевых объектов противника, добавил военный.
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В Минобороны подчеркнули, что экипажи оперативно-тактической авиации ВКС применяют широкий спектр ракетного и бомбового вооружения. Самолеты выходят на задачу для уничтожения военных объектов ВСУ с использованием высокоточных ракет и корректируемых боеприпасов. Перед вылетом техника проходит комплексную подготовку.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также поражения воздушных целей. Управляемые высокоточные ракеты Х-29 класса "воздух — поверхность" предназначены для уничтожения опорных пунктов и укрепленных объектов.
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Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьУкраинаДонбассВойска воздушно-космической обороныВооруженные силы УкраиныДНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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