https://ria.ru/20220419/ukraina-1784226023.html

Минобороны показало кадры применения Су-34 в ходе спецоперации на Украине

Минобороны показало кадры применения Су-34 в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 19.04.2022

Минобороны показало кадры применения Су-34 в ходе спецоперации на Украине

Минобороны опубликовало кадры боевого применения истребителей-бомбардировщиков Су-34 на Украине, в том числе использование высокоточной управляемой авиационной... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T09:27

2022-04-19T09:27

2022-04-19T10:35

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

украина

донбасс

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы украины

днр

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры боевого применения истребителей-бомбардировщиков Су-34 на Украине, в том числе использование высокоточной управляемой авиационной ракеты Х-29.На видео показаны рулежка и заправка самолетов, а также загрузка боезапаса. Затем сняты взлет, вид из кабины и запуск ракеты, затем — посадка.По его словам, во время каждого вылета летчики испытывают большое напряжение и перегрузки. Кроме того, накладывается боевая обстановка, в частности противодействие ПВО украинских сил. В таких условиях главное — четко и точно выполнить задачу для поражения именно боевых объектов противника, добавил военный.В Минобороны подчеркнули, что экипажи оперативно-тактической авиации ВКС применяют широкий спектр ракетного и бомбового вооружения. Самолеты выходят на задачу для уничтожения военных объектов ВСУ с использованием высокоточных ракет и корректируемых боеприпасов. Перед вылетом техника проходит комплексную подготовку.Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также поражения воздушных целей. Управляемые высокоточные ракеты Х-29 класса "воздух — поверхность" предназначены для уничтожения опорных пунктов и укрепленных объектов.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220418/ukraina-1784094237.html

https://ria.ru/20220417/ukraina-1783958155.html

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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Ольга Фомченкова

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Работа бомбардировщиков Су-34 в ходе спецоперации на Украине. Видео Минобороны РФ Минобороны России опубликовало кадры боевого применения истребителей-бомбардировщиков Су-34, уничтоживших объекты инфраструктуры украинских войск, в том числе с помощью высокоточной управляемой авиационной ракеты Х-29. На видео показаны рулежка и заправка самолетов, а также загрузка на бомбардировщики боезапаса. Также с разных ракурсов показаны взлет и посадка самолетов, кадры из кабины во время полета и пуск авиационной ракеты. 2022-04-19T09:27 true PT2M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, донбасс, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр